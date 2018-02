Gran mortandad de peces en ríos del litoral argentino disparó alarma por posible contaminación

Una gran mortandad de peces en los ríos del litoral fluvial argentino luego de las recientes crecidas disparó una alarma entre lugareños, al considerar que en la zona se podría ofrecer para la venta pescado contaminado.



Sobre la costa del río San Javier, en el pueblo santafesino de Romang fue encontrada una gran cantidad de peces muertos que generaron preocupación entre los habitantes.



Biólogos del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia realizaron una recorrida por el río San Javier para obtener un informe preliminar del motivo por el cual se registró semejante mortandad de peces.



El informe indicó que las causas de la muerte de estos ejemplares fueron: "Las altas temperaturas y la repentina crecida del nivel del caudal de agua, que provocaron una disminución en los niveles de oxígeno que trajo como consecuencia, la mortandad de los peces".



Alejandro Larriera, subsecretario de Recursos Naturales, señaló que "los resultados de las mediciones de los niveles de oxígeno del curso de agua han arrojado niveles muy por debajo de lo necesario para la supervivencia de los peces".



"Se obtuvieron muestras de agua para descartar la presencia de algún agente contaminante y se realizarán los análisis correspondientes", afirmó Larriera.



Sin embargo la población ribereña de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosa entre otras provincias viralizaron mensajes por las redes sociales donde aseguran que se levantan los camalotes y debajo se encuentran corvinas muertas.



Los pobladores de las zonas atribuyen la mortandad de peces al "lavado" por la crecida de los ríos de los sembradíos de soja, caña de azúcar, arroz y algodón lindantes con los cauces y fumigados con diversos agroquímicos de alta toxicidad que van a los cursos de agua.



En tanto, los pescadores de las zonas afectadas destacan la "impresionante cantidad de corvina de río muerta que hay" y reclaman que se inspeccione "qué tiene el agua, hay que advertir para que la corvina no se consuma".



"Llamen a la radio, a los diarios, a Prefectura para que alguien difunda esto; para que no se consuma ese pescado. Dicen que es impresionante. Uno levanta un poco los camalotes y abajo flota la corvina muerta", señalaron en mensajes.



"Están muriendo muchísimos peces en el norte porque todas la chacras estaban regadas con veneno para la soja y el algodón y como llovió mucho eso se fue con el agua al río y está matando a todos los peces. Recomienden no comprar pescado, porque puede morir la gente", alertaron pobladores ribereños inclusive en Paraguay.



El director de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Eduardo Elizalde, dijo que está totalmente desaconsejado el consumo de ejemplares, muertos o moribundos en estas circunstancias, ya que los peces se descomponen y podrían representar un grave riesgo para la salud.



Solo debe consumirse el pescado fresco, que es el obtenido de especímenes sanos y de calidad adecuada para el consumo humano, convenientemente lavado y adecuadamente conservado, difundió el diario rosarino La Capital.



En tanto, autoridades de la Administración Provincial del Agua (APA) de Chaco precisaron que en monitoreos realizados no se encontraron muestras de glifosato ni otro material químico contaminante.