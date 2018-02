Joven muerto tras feroz pelea afuera de una disco de Luján

Un joven de 24 años murió en las últimas horas tras resultar apuñalado en los alrededores de un local nocturno de la ciudad bonaerense de Luján, donde había concurrido con sus amigos a bailar.



En el mismo hecho, otros dos jóvenes fueron agredidos con un arma blanca y tuvieron que ser internados en el Hospital Posadas.



De acuerdo a lo que trascendió en torno al hecho de sangre que le costó la vida al muchacho, todo ocurrió en la madrugada del lunes cuando el joven fue atacado a apuñaladas durante una pelea entre dos bandos que comenzó en el interior de una disco y continuó afuera.



Además del saldo fatal, otras dos personas resultaron con heridas de arma blanca y un par más llegaron con lesiones de distintas consideración al Hospital Municipal e Luján, según lo informado por el portal local de noticias El Civismo.



Respecto de la víctima fatal, una versión indicaba que se trataría de un hombre perteneciente a la comunidad gitana.



En ese sentido, fuentes del Hospital Municipal también dieron por cierta la posibilidad que el chico fallecido perteneciera a esa colectividad.



Por su parte, la Policía no podía aseverar esta información, aunque por pedido de la madre de la víctima fatal la seccional de Luján no está autorizada a brindar la identidad del fallecido.



Se sabe que vivía en Ciudadela y que pertenecía a una familia de holgada posición económica. También, que la víctima llegó al complejo bailable junto a un grupo de amigos procedentes de Capital Federal, Lanús y otras ciudades del Gran Buenos Aires luego de haber pasado el domingo en una quinta de Moreno donde celebraron una fiesta.



Una vez en el "after" y por causas que son motivo de investigación, dos grupos cuyas edades oscilan entre los 22 y 35 años comenzaron a pelearse lo que derivó en una reyerta de proporciones con final teñido de sangre.



La gresca, según apuntaron testigos del violento episodio, comenzó en el interior de la disco pero con el fragor de la acción se extendió hacia afuera cuando los involucrados en la pelea sugirieron intercambio golpes hasta unos 30 metros de la puerta principal del boliche llamado "Safarii".



Justamente en una zona parquizada y cerca de los alambrados quedó tendido el cuerpo sin vida de joven cuando la trifulca tocó a su fin y los que se habían golpeado a mansalva se fueron dispersando en la zona.



Cerca de la 1:15 fue alertada la Policía que había una persona muerta en el césped, muy cerca de la entrada del boliche y donde minutos antes había tenido lo que algunos testigos definieron como una auténtica batalla campal.



El sereno que presta servicios en el boliche contó a la policía que al ver el cuerpo pensó que era un joven que había quedado tendido en el piso por efecto de la gran cantidad de alcohol que había consumido y que por ende, se encontraba dormido.



Cuando llegó la fuerza policial, ninguno de los involucrados en la gresca se encontraba en el lugar.



Posteriormente, tomó conocimiento que en el Hospital Posadas ingresaron dos amigos de la víctima con heridas de arma blanca.



Uno presentaba una puñalada en el estómago y debió ser operado de urgencia. Su estado es grave. Otro, tenía una herida en uno de sus brazos y se encuentra fuera de peligro.



En tanto, el Hospital Municipal llegaron varios jóvenes lastimados pero ninguno corría riesgo de vida.



El caso es investigado por la Fiscalía 9 que caratuló la causa como "homicidio".



Las imágenes que tomaron cámaras de seguridad tanto en el interior como el exterior del complejo bailable podrían ser determinantes para esclarecer el hecho.



Se estima que el autor del crimen habría sido el mismo que hirió apuñaladas a los dos muchachos que fueron llevados por otros amigos al Posada.