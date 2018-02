El Municipio trabaja a pleno en la renovación de la Escuela N° 21 de San Fernando

En el marco del Programa Ayuda a Escuelas Provinciales que lleva adelante la Comuna, se están realizando trabajos en cinco edificios escolares, entre los que se encuentra la Escuela N° 21 de San Fernando.

San Fernando lleva adelante obras de puesta en valor de cinco escuelas provinciales, donde funcionan las EPB N° 1, 3 y 21; las ESB N° 10 y 12; los Jardines de Infantes N° 907 y 910; y las EPA N° 701 y 702. En este marco, la Escuela N° 21 ubicada en Brandsen 2547, es uno de los puntos fuertes, en el marco del Programa Municipal de ‘Ayuda a Escuelas Provinciales', con una inversión de más de 100 millones de pesos realizada por la Comuna en 2017.



Durante una recorrida que realizó a las obras de la Escuela N° 21, la Concejal Alicia Andreotti resaltó: “Esta es otra escuela más de un grupo de cinco que estamos interviniendo este año; pero lo hacemos en prácticamente todas las escuelas del distrito con elementos tales como ventiladores, estufas, mobiliario, pizarrones y cocinas. El Municipio viene colaborando desde 2012 con este Programa con la Provincia de Buenos Aires, y todos los años sumamos establecimientos de acuerdo a las prioridades para el inicio del año lectivo que ponen el Consejo Escolar, la Inspección de enseñanza o sindicatos de la educación; en base a ellas, el Municipio colabora de acuerdo al presupuesto”.



Y agregó: “En este caso, se intervendrá la escuela en dos o tres etapas; en esta, se hicieron 2.500 m2 de techo, se rehizo a nuevo todo el patio interior que tenía muchos desniveles y estaba roto; una entrada a la secundaria; se ganó espacio para una dirección y un aula más; se hará una kitchenet para los docentes del secundario, más un baño para ellos y otro para personas con capacidades diferentes, y se va a hacer pintura general de espacios comunes. Es una intervención importante”.



Alicia Andreotti habló también de la próxima etapa: “Vamos a hacer 4 aulas; 3 totalmente a nuevo con ventanas, puertas, instalación eléctrica e iluminación, y un aula nueva más. Y también la dirección de secundaria, porque acá funcionan tres establecimientos. Esta es una escuela numerosa, donde los docentes trabajan muy bien”.



Sobre los detalles de la obra, la Subsecretaria de Obras Públicas, Arq. Cecilia Tucat, explicó: “Estamos bastante bien en avance, en un 70 por ciento de lo previsto inicialmente, y se han agregado otras tareas pedidas por el Intendente Luis Andreotti, específicamente tres aulas que tenían una ventilación deficiente, lo que implicó hacer las aulas nuevas, porque no podíamos poner aire acondicionado sin mejorar el estado general de las aulas, como cielorrasos, piso, mobiliario, pintura, puertas, ventanas, etc. Todos los años llegamos, sabemos que es un esfuerzo al final de febrero, pero lo hacemos con mucho entusiasmo y con ganas de terminarlo en tiempo y forma”.



Y Lucas Echeverría, del Consejo Escolar de San Fernando, dijo: "Desde el Consejo estamos muy agradecidos al Intendente Andreotti, porque realiza una inversión muy importante que impacta en establecimientos educativos que educan a muchos vecinos de San Fernando. También agradecemos el trabajo conjunto y muy profundo de toda la comunidad, que realmente da estos frutos. Seguramente, el futuro del distrito dependerá de todos los estudiantes que se van a formar en estos bellos establecimientos”.



“Agradecemos a los vecinos, a toda la comunidad educativa, a los papás que nos permiten trabajar en equipo para resolver los problemas edilicios, y los niños puedan educarse en escuelas apropiadas. Hacemos un esfuerzo conjunto y sostenido para tener edificios dignos para los docentes y los niños, para que éstos vean como se progresa y sale adelante cuando se trabaja en conjunto. El Municipio no tiene la responsabilidad de encargarse de las escuelas, pero creemos -y en esto sabemos que los vecinos nos acompañan- que la educación es prioritaria para tener una mejor sociedad en el futuro. Esta es una inversión importante a largo plazo, que permitirá tener una sociedad más integrada, inclusiva y participativa, mejorando las posibilidades futuras de nuestros niños. Por eso celebramos estos logros que son de todos los vecinos”, finalizó Alicia Andreotti.