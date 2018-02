Más de 2.500 personas disfrutaron del festival “bicicine en la playa”

Durante tres noches, familias enteras se acercaron a Pacheco y el río para participar de esta iniciativa, que incluyó la proyección de películas y food trucks.

En el marco de una iniciativa ideal para disfrutar de forma gratuita del cine, la naturaleza y el encuentro con familiares y amigos, más de 2.500 personas se acercaron el pasado fin de semana a Pacheco y el Río, Martínez, para participar de la tercera edición del festival “Bicine en la Playa”.



La propuesta, organizada en conjunto por la Subsecretaría de Cultura del Municipio y la Fundación Cinemateca Argentina, promovió el uso de la bicicleta y el espacio público con un enorme cine al aire libre.

“Este festival nació cuando el gobierno municipal recuperó este espacio de costa para toda la comunidad y nosotros acompañamos trayendo cultura, acercando un ciclo muy siglo XXI, que refleja la identidad de los sanisidrenses: el encuentro, la naturaleza y el desarrollo sustentable”, señaló el secretario general de Gobierno, Federico Bereziuk.

“Cinema Paradiso”, “Los Goonies” y “Amor a la carta” fueron los films exhibidos las noches del viernes, sábado y domingo, respectivamente.



“El público se sumó con entusiasmo a la propuesta, lo vimos llegar en bicicleta, con sus mantas y reposeras, y disfrutar y compartir el espacio público a partir de un programa muy familiar. Este año tuvimos la evidente confirmación de que el vecino, y los que llegan de otros municipios, que cada vez son más, realmente se apropiaron del festival”, expresó la subsecretaria general de Cultura, Eleonora Jaureguiberry.



Los miles de vecinos y visitantes armaron sus picnics, trajeron sus reposeras y degustaron de las exquisitas comidas que ofrecieron los food trucks.



“En este año, tuvimos un clásico de amor al cine con ‘Cinema Paradiso', sobre un cine de un pueblo y la gente que no quiere que desaparezca; también un clásico moderno, Los Goonies, que habló de valores, la amistad y el jugarse por los que queremos; y por último, Amor a la Carta, una fiel exponente de la excelente cinematografía india”, explicó Marcela Cassinelli, presidenta de la FCA.



Ubicada en la primera fila, Karina Lucero de Martínez comentó: “Esta es una idea única y muy innovadora, vine en bici a disfrutar de una linda película. Se nota el trabajo del municipio en el paseo costero, está iluminado, seguro y hermoso”.



Mientras acomodaba su bicicleta, Silvia Contreras de San Isidro sostuvo: “Me encanta venir a 'Bicicine en la Playa', es algo que promueve la cultura y contagia. Estaría bueno que otros distritos repliquen esta idea de San Isidro de aprovechar los espacios públicos con propuestas familiares”.



Al lado de su novia, Burno Falsone de Vicente López expresó: “Me encanta el cine italiano y cuando me enteré que proyectaban 'Cinema Paradiso', no dudé un minuto en venir. Se viven noches únicas; vinimos en bicicleta, miramos una linda peli y comimos algo rico”.



“Es una propuesta genial que haya cine para todos y encima al aire libre. Lo recomiendo a todos los vecinos que todavía no pudieron tener esta experiencia. Ojala que este festival siga por muchos años más, concluyó Santiago Fernández, vecino de Villa Adelina.