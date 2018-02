Soledad Villamil brilló en el San Andrés Golf Club

La actriz y cantante de tango y folclore brindó un recital gratuito para los vecinos de San Martín.



En el marco del ciclo de verano “Viví Cultura”, la reconocida actriz y cantante de tango y folclore Soledad Villamil se presentó gratis ante cientos de vecinos en el San Andrés Golf Club.



El evento comenzó con la presentación del dúo tanguero de guitarra y bandoneón, Marín-Abramovich.



Luego, la jornada continúo con el show de Villamil que cautivó a todas las familias con sus clásicos y un repaso por sus cuatro discos.



“Me gustó muchísimo venir a San Martín, estamos en un lugar alucinante y tuvimos mucha conexión con el público. Al ser gratis, llega a gente que quizás después no pueda sacar una entrada para ir al teatro y se genera un plus de entusiasmo”, afirmó la cantante.



La serie de conciertos de “Viví Cultura” continuará el domingo 11, a partir de las 17, con Bersuit Vergarabat y la Orquesta Popular San Bomba, en la Plaza Güemes; el sábado 17, por la tarde, tendrá lugar una jornada de música, teatro y actividades infantiles, con la participación del cantante y poeta Gabo Ferro, en la Plaza Mitre; y el domingo 25, la folclorista Yamila Cafrune se presentará en el Museo Histórico José Hernández, desde las 16.



El ciclo musical ya contó con los shows gratuitos de la reconocida banda Onda Vaga en la Plaza Mitre y del chamamecero Antonio Tarragó Ros, en la Peña de la Tradición en el Museo Histórico José Hernández.



El cierre de los conciertos será el 3 de marzo, con las bandas de reggae Nonpalidece y El Kuelgue, quienes brindarán un show en vivo en el Parque Yrigoyen, desde las 17.



“Viví Cultura” también incluye la oferta teatral San Martín Ríe, con la actuación de comediantes de Stand Up todos los viernes a las 20, en Plaza Alem.



Por otra parte, los museos Juan Manuel de Rosas, José Hernández, Witcom, la Casa Carnacini, el Auditorio Hugo del Carril, la Casa Mercado, las escuelas municipales de Música y Danzas, y la Estación Cultural Céfiro ofrecen durante todo el verano ciclos de cine, música, teatro, diversos talleres y seminarios para todas las edades.