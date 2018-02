05/02/2018 - 16:15 | Política / Massa viajó a Estados Unidos para firmar un acuerdo laboral con Rudolph Giuliani Herramientas: Compartir: ver más imágenes El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, firmó hoy un acuerdo con el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani para prestar asesoría legal a las empresas nacionales que operen en el exterior, como así también a aquellas de otros países que quieran ingresar a la Argentina.

Lejos de su rol político, el ex intendente de Tigre viajó a Estados Unidos para sellar el contrato de asociación entre su estudio de abogados y la consultora del ex mandatario neoyorkino.



De acuerdo con lo que precisaron fuentes del partido, la idea es que ambos equipos trabajen en conjunto para brindar ayuda jurídica a las compañías argentinas que tengan sede en diferentes ciudades del mundo.



También acordaron avanzar en proyectos para ofrecer asesoría práctica en sistemas de prevención y "seguridad ciudadana" a clientes gubernamentales, tomando como eje la política de "tolerancia cero" implementada por Giuliani durante su gestión (1994-2001).



El contrato fue firmado por Massa y por el ex funcionario estadounidense en el edificio Metlife de la ciudad de Nueva York.



"El resultado puede resumirse en haber acordado la unión de los talentos y experiencia de ambos equipos, para la prestación de servicios en asesoramiento tanto corporativo como gubernamental", comentaron fuentes del espacio liderado por el tigrense.



Según trascendió, el ex diputado aprovechó el viaje para cerrar también algunos contratos con empresas locales que quieren invertir en la Argentina.



Giuliani viene trabajando desde hace tiempo con Massa: el año pasado asistió al lanzamiento del libro que publicó el dirigente en plena campaña electoral.



Se trata de un texto titulado "Así lo hicimos", que cuenta el proceso para bajar los delitos en el Municipio de Tigre y fue presentado en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.



Además de haber escrito el prólogo de ese texto, el norteamericano elogió en reiteradas oportunidades la figura de su anfitrión, que en ese momento competía por un cargo como senador nacional. Volver