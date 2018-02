05/02/2018 - 10:56 | Economia / Advertencia de los supermercados: la rebaja del IVA no llegará a los consumidores Herramientas: Compartir: Los supermercados advirtieron hoy que la rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) promovida por el Gobierno no llegará a los consumidores porque los proveedores de alimentos, bebidas y otros productos pretenden “apropiarse” del margen.

Así lo señalaron la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) en un comunicado de prensa.



Las entidades transmitieron a la sociedad y a las autoridades del Gobierno de la alianza Cambiemos su “sorpresa y alarma”, al comprobar que sus proveedores “pretenden apoderarse de las rebajas del IVA implementadas por el Gobierno a través de la Ley 27.430”.



En efecto, dijeron las cámaras, algunos productos de pollo y cerdo están alcanzados a partir del 1° de febrero por alícuotas del 10,5% en lugar del 21%, sin embargo, los precios de las empresas productoras no han descendido en el porcentaje equivalente a dicha reducción, a pesar de que en las facturas se hace constar la nueva tasa.



“Esto significa, lisa y llanamente, que los proveedores de los supermercados, en lugar de trasladar la reducción de costos a los consumidores, incrementan indebidamente sus ganancias”, dijeron CAS y FASA en el comunicado.



Por ello, las entidades repudiaron públicamente “esta actitud desleal y egoísta en un momento en el que todos debemos estar profundamente comprometidos en la lucha contra el flagelo inflacionario”.



“Los Súper Argentinos reiteran su compromiso con los consumidores de todo el país para ayudarlos mantener y -de ser posible- incrementar el poder de compra de sus ingresos, a través de los productos que comercializan y de los servicios que brindan”. Volver