05/02/2018 - 10:49 | Deportes / Boca y San Lorenzo empataron un partido caliente con varias polémicas y todo sigue igual en los puestos de vanguardia Herramientas: Compartir: Boca no supo aprovechar la superioridad numérica ante San Lorenzo, que sufrió dos expulsiones, empataron esta noche 1 a 1 un caliente partido disputado en el nuevo Gasómetro, válido por la decimocuarta fecha de la Superliga, y todo sigue igual en los puestos de vanguardia. Rubén Botta, a los tres minutos del primer tiempo, con un derechazo desde afuera del área que se desvió en Leonardo Jara y descolocó al arquero Agustín Rossi, puso en ventaja al “Ciclón”, mientras que Carlos Tevez, a los 14 de la misma etapa, de cabeza, marcó la igualdad para la visita.



El conjunto local terminó con dos futbolistas menos por las expulsiones de Facundo Quignón, a los 42 minutos del primer tiempo, y Gabriel Rojas, a los 37 del segundo, ambos por doble amonestación.



Con este resultado, Boca, que tuvo todo para ganarlo pero no supo como resolverlo, alcanzó los 34 puntos, mientras que San Lorenzo, que se mostró aguerrido y ordenado, llegó a los 28 y mantiene la expectativa de seguir en la pelea.

.

Primer tiempo con goles

San Lorenzo logró quebrar el marcador cuando se jugaban apenas tres minutos, en una jugada en la que Botta tomó en la medialuna del área el despeje de un tiro de esquina y sacó un fuerte derechazo, que se desvió en Jara y descolocó a Rossi.



Boca sintió el golpe, pero no perdió la calma, se hizo dueño de la pelota y la hizo circular con paciencia, buscando abrir bien la cancha.



Cuando el reloj marcaba 10 minutos, Pablo Pérez, que regresaba tras un desgarro, empezó a mirar al banco de suplentes, se quedó parado en la mitad de la cancha y enseguida pidió el cambio, siendo reemplazado por Walter Bou, por lo que Tevez pasó a pararse como enganche.

El propio “Carlitos” fue el encargado de marcar el empate, de cabeza, a los 14 minutos, luego de una buena jugada preparada a la salida de un tiro de esquina, entre Cardona y Jara, que culminó con un centro del lateral derecho y el testazo de Tevez.



Pasados los 20 minutos, el partido se hizo de ida y vuelta, con mucha intensidad y con ambos buscando explotar las fallas del rival, que se daban reiteradamente a la hora de marcar.

Así fue que los dos contaron con opciones y fueron los arqueros los llamados a evitar otro gol, Rossi tapando un cabezazo de Nicolás Blandi por el lado de Boca y el golero local Nicolás Navarro haciendo lo propio ante un zurdazo de Pavón.



Jugados 35 minutos, Quignón fue amonestado por una fuerte entrada sobre Bou y poco después, a los 42, golpeó a Tevez desde atrás, recibió la segunda amarilla, la consiguiente roja y dejó a su equipo con 10.

.

Segundo tiempo caliente y con polémicas

El complemento se planteó con San Lorenzo recostado unos metros más atrás y con Boca monopolizando el balón, aunque sin lograr profundizar.



A los siete minutos, avisó Tevez, uno de los mejores del partido, con un derechazo de media distancia, que salió cerca de un palo.



Diez minutos más tarde, Nicolás Blandi quiso despejar un tiro de esquina lanzado desde la izquierda del ataque por el colombiano Edwin Cardona, pero su cabezazo fue defectuoso y la pelota pegó en el palo más lejano del arco defendido por Navarro.



Cumplidos los 20 minutos, San Lorenzo se animó a salir y con algunas pelotas paradas logró inquietar a Boca, que no marcaba bien y padecía esos envíos aéreos.



Los minutos pasaban, Boca no encontraba como quebrar al “Ciclón” y a los 32 pudo hacerlo, pero Fabricio Coloccini, de destacada labor, cerró justo sobre Nández, cuando el uruguayo estaba de cara al arco para convertir.



Cinco minutos después, Rojas chocó con Wilmar Barrios en una jugada que ni siquiera pareció infracción, pero el árbitro Silvio Trucco le mostró la segunda amarilla al defensor “azulgrana” y lo expulsó.



La decisión del colegiado provocó la reacción de los futbolistas locales y del público, que ya estaba exacerbado, insultado a Emanuel Mas y Julio Buffarini, ex jugadores de San Lorenzo, hoy con la camiseta de Boca.



Cuando el partido se terminaba y se jugaba tiempo de descuento, Fernando Belluschi derribó a Mas cuando este entraba al área rival por izquierda, pero Trucco ni siquiera cobró infracción.





Síntesis:

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas; Robert Piris da Motta, Facundo Quignón; Gabriel Gudiño, Fernando Belluschi, Rubén Botta; Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.



Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Goles en el primer tiempo: 3m Botta (SL), 14m Tevez (B).

Cambio en el primer tiempo: 14m Walter Bou por Pérez (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Emanuel Mas por Fabra (B), 12m Nahuel Barrios por Botta (SL), 24m Nicolás Reniero por Gudiño (SL), 33m Julio Buffarini por Jara (B), 43m Marcos Senesi por N. Barrios (SL).

Incidencia en el primer tiempo: 42m expulsado Quignón (SL).

Incidencia en el segundo tiempo: 37m expulsado Rojas (SL).

Estadio: Pedro Bidegain (San Lorenzo).

Árbitro: Silvio Trucco. Volver