El Pilcomayo sigue creciendo en Salta y ya anticipan fuerte impacto en Formosa con otros 15.000 evacuados

El río Pilcomayo alcanzó hoy un nuevo récord histórico de caudal de agua al tocar los 7,28 de altitud en Salta con unas 10.000 personas afectadas y las autoridades ya anticipan un fuerte impacto en Formosa, donde se debería evacuar a otras 15.000 personas.

El Pilcomayo, que nace en Bolivia, tiene un recorrido muy sinuoso de aproximadamente 1.590 kilómetros hasta su desembocadura en el río Paraguay, marcando la frontera entre el norte argentino y el sur de Paraguay, extensa zona que será afectada con el paso de las horas porque continúan las lluvias en territorio boliviano.



El gobierno formoseño de Gildo Insfrán prevé que la creciente histórica del río llegará pronto a la provincia y estima que deberán ser evacuadas cerca de 15.000 personas a causa del anegamiento de extensas zonas.



Según comunicó a la prensa el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, se prevé que la población mayormente afectada será de las comunidades aborígenes toba y wichi que residen en los departamentos Ramón Lista y Bermejo, en el Oeste provincial.



En tanto, cerca de 10.000 personas continuaban afectadas por el desborde del Pilcomayo en Salta y las autoridades de esa provincia preveían que el caudal de agua no bajará al menos hasta el martes, por lo que la situación se agrava.



Néstor Ruiz de los Llanos, director de Protección Civil de la provincia norteña, dijo en declaraciones al canal TN que “es un caudal muy grande de agua que está entrando desde Bolivia durante mucho tiempo así que no esperamos nosotros que durante las próximas 24 horas el río comience a ceder”.



“La preocupación es que el agua ingrese hasta Santa Victoria Este”, precisó el funcionarios sobre la localidad ubicada unos 263 kilómetros al este de Tartagal por la Ruta Provincial 54 y unos 500 kilómetros al norte de la capital provincial.



El río Pilcomayo alcanzó en la tarde del domingo su nuevo récord histórico de 7,28 metros de altitud, tras comenzar el día con 7,26 metros.



El último desborde de este río se había registrado hace más de una década con 5,84 metros, lo que luego no volvió a ocurrir por las obras que se hicieron para contener el caudal.



Las malas noticias se hicieron presentes el domingo mientras continuaban las evacuaciones cuando en la madrugada el Gobierno boliviano de Evo Morales reportó inundaciones en las localidades donde inicia el río Pilcomayo.



Santa Victoria Este se encuentra aislada, por lo que las evacuaciones se realizan con botes y con puentes aéreos, dijo Ruiz y señaló que más de 7.500 personas ya fueron evacuadas y otras casi 3.000 esperan poder salir de sus casas.



El domingo, unas 1.000 personas estaban esperando en los puestos de avanzada sobre la Ruta 54 para ser llevadas a centros de evacuados o casas de familiares y conocidos; en la localidad de La Puntana aguardaban otras 1.000 y en Misión La Paz otras la misma cantidad.

El Pilcomayo prácticamente no tiene afluentes en territorio argentino, por lo que se debe estar pendientes de lo que ocurra en Bolivia; en condiciones normales, arriba de los tres metros ya es situación de alerta y ahora hacía más de 24 horas que el agua no bajaba de los 5 metros.

Salta dispuso unos diez centros de evacuados, en los que ya hay 3.000 personas esperando que la situación crítica pase.



Los centros de evacuados están en las localidad ubicadas sobre la ruta nacional 34, como por ejemplo seis en Aguaray, cuatro en Tartagal y dos en General Mosconi.

--Más evacuados--

Unas 350 personas más fueron evacuadas el domingo en Santa Victoria Este, como consecuencia de las inundaciones que desde los últimos días afectan a la provincia norteña, mientras que se confirmaron dos cortes sobre la Ruta 54 por la crecida del Pilcomayo.



Equipos operativos del Comité de Emergencias evacuaron en la madrugada de este domingo a 350 personas afectadas por las inundaciones en Monte Carmelo, Santa María y La Curvita, en la zona norte de la provincia.



Así, más de 10.000 personas continuaban afectadas por las inundaciones en Salta, la provincia más afectada por la crecida del curso de agua del Pilcomayo.



“Todos los organismos están colaborando, se reforzó la cantidad de personal de salud afectado al operativo, muchos trabajan asistiendo a evacuados, otros con otras tareas pero hay refuerzo de todo el personal y todos los recursos del Gobierno de Salta para dar respuesta a toda la gente que está sufriendo esta crecida”, señaló Ruiz de los Llanos.