Horóscopo correspondiente al sábado 3 de febrero de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Aflora en usted un nuevo incentivo y una nueva sensación de éxito con respecto a sus actividades. Puede mejorar su relación de pareja si mantiene una actitud más condescendiente y comprensiva. Sugerencia: todo es cuestión de querer realmente que algo ocurra para empezar a lograrlo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Logra detener una situación desagradable en su hogar. Le dan una pista con respecto a un tema de su interés. Revea una idea acerca de cambiar el rumbo de sus actividades, podría funcionar positivamente. Sugerencia: el punto es no quedarse y estar en la búsqueda.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Se acerca el momento de tomar una decisión importante en el área de sus actividades. Es una buena jornada para sentarse a pensar. Un llamado lo ayudará a resolver una situación. Sugerencia: por lo menos saber qué es lo que queremos lograr en la vida.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Una interesante cita en la que la seducción y el entendimiento se conjugarán especialmente. No se detenga si su deseo es concretar una compra importante. Buen momento. Sugerencia: las cosas siempre tienen su mejor momento.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Trate de averiguar el modo de conectarse con esa persona que conoció. Tendría un buen resultado. Las especiales sensaciones que siente con respecto a sus ganas de crecer en el trabajo debería aprovecharlas. Sugerencia: la seguridad como parte del éxito en la vida.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Sus deseos de viajar podrían hacerse realidad antes de lo que imagina. Trate de organizar su tiempo y permítase disfrutar de otras cosas que no son de su rutina diaria. Sugerencia: buscar la plasticidad y la flexibilidad en las cosas de la vida.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Su actividad podría acentuarse con respecto a la demanda de su tiempo. Trate de manejar sus tiempos para no sufrir stress. Una nueva inspiración en el área de sus afectos le levantará el ánimo. Sugerencia: dejarse conectar con los sentimientos que la vida nos ofrece, no perder la sensibilidad.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Estaría a punto de concretar un viaje por motivos laborales. Trate de organizar sus cosas y permítase ver las posibilidades de lograr un mayor crecimiento económico. Buen momento. Sugerencia: saber que para crecer a veces debemos ceder ciertas cosas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Logra vencer una sensación de frustración provocada por un pensamiento constante en alguien que tiene otro compromiso. La claridad y el incentivo en el día ideal. Se reconcilia con su autoestima. Sugerencia: tratar de dilucidar por qué a veces elegimos lo que nos lastima y evitarlo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Lo que desea lograr en el campo económico no debería mantenerlo en un estado de ansiedad constante. Trate de aceptar que finalmente hará lo que pueda y lo que esté preparado para usted. Sugerencia: el punto es no tapar con una cosa otras que nos pasan.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Jornada atípica en la que es invitado a una reunión en la que podría divertirse. Llega a usted alguien nuevo que le hará pensar mucho con respecto a su futuro sentimental. Sugerencia: siempre llega algo o alguien que nos hace conectar con lo que sentimos y esperamos sentir.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Supera una expectativa con un resultado más que favorable. Día de dicha en el que podrían plantearse más claramente sus planes para el futuro. Sentirá atracción por alguien que conoce. Sugerencia: siempre mantener los pies sobre la tierra para poder seguir volando con la mente.