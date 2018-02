San Fernando renueva el pavimento de la Ruta N° 202

Personal y maquinaria de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos del Municipio refaccionan la carpeta asfáltica, hormigón y calzada de 170 metros de la neurálgica vía de circulación provincial. “



El Municipio de San Fernando lleva adelante un ambicioso programa de Mejoramiento Integral de los Centros Comerciales, donde con personal y maquinaria propia, renueva las calles, veredas y mobiliario urbano de la ciudad. En este marco, la Comuna lleva adelante en la neurálgica Ruta Provincial 202 trabajos de reparación integral del pavimento de hormigón dañado por la filtración de agua, sumado al intenso tránsito de colectivos y algunos camiones.



El Presidente del HCD, Santiago Aparicio, explicó: “Estamos trabajando y ya terminando la reparación de la Ruta 202, entre Leonísmo Argentino y Av. Avellaneda. Son unos 180 metros en donde el hormigón estaba muy rajado y filtrado por los distintos desagües rotos. Es una obra que la tendría que haber encarado la Provincia de Buenos Aires porque es una ruta provincial, pero no lo hicieron. Por eso el Municipio, a través del Intendente Andreotti, tomó la decisión de hacerlo más allá de no ser nuestra responsabilidad”.



“Por acá pasan muchos camiones y colectivos –agregó-, y los automóviles que circulan por Virreyes Oeste, y la verdad que ya no se podía soportar más que esta calle esté averiada. Es una vía de circulación importante y por eso refaccionamos este tramo. Ya estamos finalizando y dejándola en condiciones para que sigan pasando los autos”.



Santiago Aparicio concluyó: “Nuestro agradecimiento es permanente al vecino porque la verdad que en San Fernando pagan sus tasas, y ven como se transforman en obras y servicios para toda la ciudad”.