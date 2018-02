Ritondo: “Bebote Alvarez miente y dice barbaridades”

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, le contestó hoy al líder de la barra brava de Independiente, Pablo Álvarez, a quien tildó de “mentiroso”.



El funcionario, que es vocal del “Rojo” pero está de licencia por su trabajo en la política, dijo que “Bebote es un delincuente que está preso porque lo último que hizo fue apretar al director técnico de Independiente”.



“La justicia comprobó que era el jefe de una asociación ilícita. Yo hice lo que corresponde: lo denuncié con la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide)”, sostuvo.



Ritondo opinó que “es increíble que le crean” y fue categórico: “No voy a contestar las denuncias sobre los supuestos sobres. Es Bebote Alvarez... Miente y dice barbaridades”.



En una entrevista que brindó a TyC Sports desde el penal de Melchor Romero, el barra negó haber extorsionado y amenazado a Ariel Holan.



“La amenaza fue la apretada de los Moyano: si no me denunciaban a mí por extorsión y secuestro, lo iban a denunciar a él (Holan) por financiar a la barra brava e iban a arruinar su carrera. Le iban a hacer una denuncia a él (Hugo) junto con (Juan Manuel, secretario ejecutivo de la Aprevide) Lugones y Ritondo”, había asegurado.



Incluso, Álvarez denunció que tuvo que salir dos veces del país debido a que querían asesinarlo ya que era el único que podía presentarse en las elecciones del “Rojo” y sacar del poder al líder sindical.



“Moyano le dijo a Ritondo que me eliminen. Tienen un sicario.



Ahí comenzó la persecución de Lugones. Quisieron contratar gente para que se me den vuelta. Al Polaco Petrov (custodio de Moyano) le dijeron dos veces que me mate y se negó”, dijo “Bebote”.