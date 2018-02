El gobierno prorrogó hasta fin de año el reintegro del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre próximo, la vigencia del régimen de reintegro del 15% del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales, por compras con tarjetas de débito.



La decisión se tomó a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.



“Prorrógase la vigencia del régimen de reintegro previsto en el Título I de la Ley N° 27.253, desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive”, según el texto oficial.



Esa ley fue sancionada en junio de 2016 y establece un régimen de reintegro de una proporción del IVA contenido en el monto de las operaciones que, en carácter de consumidores finales, se abonen por las compras de bienes muebles realizadas tanto en comercios minoristas como mayoristas que facturen a consumidores finales.



Esas operaciones deben concretarse “mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas para la acreditación de beneficios laborales, asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes”, de acuerdo con la ley.



Según esa norma, el reintegro no podrá ser inferior al 15% del monto de las operaciones que realicen los consumidores finales alcanzados, que no pueden superar los 300 pesos mensuales por beneficiario. .



El Poder Ejecutivo justificó la prórroga al señalar que “continúa siendo un objetivo prioritario del Gobierno nacional la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con la finalidad de lograr una reducción sostenida de la pobreza”.



“La implementación del régimen de que se trata, tiene por finalidad mejorar el ingreso disponible y la capacidad de compra de los sectores más vulnerables conformados por aquellas personas que destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos”, añadió.



El decreto lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.