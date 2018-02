Se negó a declarar el hijo el narco de “Mameluco” Villalba

El hijo del jefe narco Miguel Angel “Mameluco” Villalba y el otro detenido por el crimen de un empleado municipal y las heridas a un policía, cometidos en el partido bonaerense San Martín se negaron a declarar ante el fiscal y seguirán presos, como principales sospechosos.

Iván Gabriel Villalba, de 26 años, y Víctor Manuel Sánchez, de 37, fueron indagados este miércoles por el fiscal Carlos Insaurralde, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de San Martín, quien les imputó el delito de “homicidio calificado por la participación de dos o más personas” del empleado municipal Jesús Porres, de 34 años, y la tentativa de “homicidio calificado por ser la víctima un miembro de una fuerza de seguridad” en perjuicio del oficial Pastor Zárate, de 21.



Tras escuchar los cargos en su contra, los dos acusados se negaron a declarar, mientras que el fiscal Insaurralde solicitó al Juzgado de Garantías Nº 4 de San Martín que disponga la detención formal de ambos hasta que se resuelva su situación procesal.



En tanto, se aguarda por la declaración testimonial de la madre de Mariano Valdez, el chico de 17 años que fuera ejecutado a balazos el 14 de este mes también en la localidad de Billinghurst, quien denunció ante la prensa que Iván Villalba estaba vinculado al crimen de su hijo. De todas maneras, la mujer no se presentó en la Fiscalía.



Según trascendió, la causa por el homicidio de ese adolescente está a cargo de la UFI Nº 7 de San Martín en la que la madre de la víctima ya declaró aunque no se refirió con tanta claridad a los supuestos asesinos de su hijo como lo hizo tras conocerse el ataque a Porres y Zárate.



Por su parte, el oficial baleado se recupera en una clínica privada del barrio porteño de Palermo, donde está internado y le realizaron una cirugía exploratoria en su hombro.

Se presume que hoy estaría en condiciones de poder declarar ante el fiscal Insaurralde, quien se trasladó hasta el lugar.



El hecho ocurrió el pasado martes en horas de la madrugada, en el cruce de la ruta 8 y la calle Cuba, de Billinghurst, donde patrullaba un móvil de Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Martín.



En ese momento, la madre de Valdez, que reside en el barrio, se acercó al vehículo conducido por Porres, y en el que estaba el policía Zárate, y dijo que había un grupo de jóvenes armados en una esquina y que uno de ellos era el autor del crimen de su hijo.



El policía se bajó del móvil y comenzó a acercarse a estos jóvenes (aparentemente tres hombres y una mujer), que se hallaban a pocos metros y que al ver al efectivo le dispararon sin mediar palabra.



Zárate, que prestaba un servicio adicional, recibió un impacto en el hombro derecho, mientras que Porres, que se había quedado dentro del móvil recibió uno en la cabeza que ingresó debajo de un ojo y salió por la parte posterior del cráneo.



Tras el ataque, los heridos fueron trasladados al Hospital Castex donde Porres murió mientras era operado, en tanto que Zárate fue derivado horas después a la clínica privada de Palermo.



Los peritos secuestraron en la escena del crimen siete vainas servidas calibre 11.25 y una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada, que se presume fue descartada por los delincuentes en la fuga.



Según el fiscal Insaurralde, publica el Diario Popular, la investigación se centró en las imágenes de las cámaras de seguridad municipales que, entre otros elementos, permitieron detener a dos sospechosos en proximidades a la villa 18 de Billinghurst: uno de ellos Villalba y el otro Sánchez.



El hijo de “Mameluco” llevaba cumplidos cuatro años y ocho meses de la pena y desde 2017 gozaba de salidas transitorias de ocho horas “quincenales”, las cuales fueron “ampliadas” a los “domingos en carácter de egreso sociofamiliar”, explicó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, que le concedió dicho beneficio.



El juez de Ejecución de Feria Roberto López Arango detalló en el comunicado que hasta el domingo último no se habían registrado irregularidades hasta que el lunes el Servicio Penitenciario Federal alertó que Villalba no había vuelto.