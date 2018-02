El gobierno se hará cargo de la defensa del policía acusado de matar a un ladrón que atacó a un turista estadounidense

El Gobierno se hará cargo de la defensa legal del policía Luis Chocobar, procesado y embargado por la muerte de un ladrón que atacó a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en diciembre pasado y que este jueves fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Mauricio Macri.



El efectivo de la Policía Local del municipio bonaerense de Avellaneda llegó este jueves pasadas las 14:00 a la Casa de Gobierno acompañado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y un jefe de la Policía Bonaerense.



Tras salir del encuentro, la ministra contó ante la prensa que desde el Gobierno apoyan al efectivo que fue procesado por homicidio en la causa en la que se lo investiga por “exceso de legítima defensa” y en la que fue embargado por 400 mil pesos.



“Vamos a cuidar a quienes nos cuiden. Lo vamos a ayudar en la defensa legal tanto nosotros como la provincia de Buenos Aires y hemos tenido contacto con el juez para analizar los papeles y esperamos que entienda nuestro razonamiento. Vamos a hacer nuestra defensa legal, vamos a poner abogados para que den el punto alternativo al que tuvo el juez”, indicó Bullrich.



Además, la funcionaria señaló: “En este caso consideramos que no hay una legítima defensa porque la legítima defensa es alguien que se defiende. En este caso el agente Chocobar actuó en cumplimiento de su deber, actuó como policía frente a una situación en la que había una persona agredida con múltiples heridas, a los gritos, dio la voz de alto y persiguió al delincuente hasta hacer cesar el delito con el objetivo que esa persona no agreda o mate a otro”.



Y concluyó: “Lo importante es que acá damos vuelta la realidad.



Nosotros como gobierno hemos dado v

uelta lo que pasaba donde los victimarios eran las víctimas y las víctimas los victimarios.

Hemos revertido esto tanto hacia el interior de las fuerzas como en la sociedad y por eso apoyamos el accionar de Chocobar”.



En tanto, tras salir del encuentro con Macri, Chocobar expresó: “Estoy muy agradecido a la atención que el presidente tuvo conmigo porque en todo momento estuvo escuchando mis palabras. Sabe que actué como todo policía tendría que actuar.



Estoy muy feliz de que me haya recibido el presidente”.



Antes de dejar la Casa de Gobierno, y acompañado por los funcionarios el efectivo dijo que él actuó como un policía y ciudadano: “lo hice como a mí me enseñaron”.



Unas horas antes, el efectivo había dicho ante la prensa que se siente “abandonado por la Justicia” y que tiene “miedo por todo lo que está pasando”.



“Me duele porque ayer me llamaban héroe y ahora me ven como un asesino”, expresó el policía que tras el hecho estuvo detenido varios días, hasta que luego fue liberado.



El policía está procesado por matar a uno de los delincuentes que atacó a puñaladas al turista estadounidense Frank Joseph Wolek, de 60 años, el pasado 8 de diciembre en el barrio de La Boca.



Ese día Chocobar iba vestido de civil hacia su trabajo, cuando vio que dos asaltantes le robaban a Wolek, por lo que en ese momento se identificó como policía y alertó a los ladrones, quienes empezaron a escapar.



Tras una persecución, Chocobar le disparó a uno de los delincuentes, Pablo Kubok, de 18 años, quien horas después falleció en el Hospital Argerich, mientras que el turista fue llevado al mismo centro asistencial y semanas después fue dado de alta.



La causa en la que el efectivo está imputado tramita en el Juzgado Nacional de Menores N° 1, cuyo titular es el juez Enrique Gustavo Velázquez.