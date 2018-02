01/02/2018 - 19:38 | Política / El massismo criticó los aumentos: reclama que las tarifas no suban “más que los salarios” Herramientas: Compartir: El Frente Renovador rechazó hoy las subas que comenzaron a regir para el transporte y otros servicios públicos e insistió en su reclamo para que “las tarifas no aumenten más que los salarios”.

El espacio impulsó una campaña a través de las redes sociales para protestar contra la medida que, según denuncian, se suma a otros incrementos que “vienen sufriendo los argentinos desde el inicio de la gestión de Cambiemos”.



Tanto diputados nacionales como legisladores bonaerenses del massismo se sumaron a la difusión de la iniciativa que impulsa el partido utilizando el hashtag #AflojenConLosAumentos.



“'Coeficiente de Variación Salarial' es el proyecto que desde el Frente Renovador impulsamos para que el aumento de tarifas no sea mayor al aumento salarial. Hay que impulsar medidas que mejoren el poder de compra de la gente, no que la asfixie”, explicó en su cuenta oficial Sergio Massa.



En un comunicado, el espacio destacó que ya viene “alertando respecto al rumbo económico que tomó el Gobierno en materia de actualización de tarifas en servicios públicos” que, advierten, “no se condicen” con la suba de los salarios.



En este sentido, Daniel Arroyo, referente de esta fuerza política, le pidió al Ejecutivo que “mire al mercado interno y que vuelque dinero en el bolsillo de los argentinos”.



Por su parte, el diputado nacional José Ignacio de Mendiguren afirmó que “los aumentos quitan poder de consumo a los trabajadores y hacen inviables los costos para muchas empresas”.



En tanto, el senador bonaerense Fernando Carballo consideró que hay “un ajuste continuo” y que “los vecinos no llegan con los salarios”. Volver