Gremios docentes pidieron a Vidal “un esfuerzo mayor”

Referentes de los gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires se mostraron hoy de acuerdo con los anuncios realizados por la gobernadora María Eugenia Vidal en materia de inversión en educación, aunque señalaron que las medidas son “insuficientes” e instaron a “hacer un esfuerzo mayor”.

El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, relativizó la mejora en la partidas para el servicio alimentario escolar al sostener que el 150 por ciento de aumento en el monto toma como punto de referencia marzo de 2015, cuando se destinaban 6 pesos por alumno.



A su vez, reparó en que el anuncio se restringe a un aumento del “monto pero no de los cupos, es decir, la cantidad de alumnos” que se incorporan a la cobertura alimentaria en escuelas.



“Hay un agravamiento de la situación social, por eso se ha incrementado la cantidad de alumnos. Sigue siendo insuficiente.



Hay que hacer un esfuerzo mayor”, consideró Baradel.



Consultado por NA sobre el compromiso anunciado por Vidal para construir 650 aulas para sala de 5 entre 2018 y 2019, Baradel opinó que su entender deberían crearse jardines de infantes que “le den cobertura a salas de 3, 4 y 5 años”.



“La obligatoriedad en la provincia es a partir de sala de 4, y no de 5. Hoy no se cumple con la cobertura de 4 ni tampoco de 3”, cuestionó.



Por último, Baradel saludó la ampliación del boleto estudiantil gratuito, que a partir de este año alcanzará también a alumnos de las universidades de San Martín y de José C. Paz, aunque cuestionó el hecho de que se haga de manera “paulatina”.



En línea con Baradel, la secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torre, aclaró que el aumento anunciado por Vidal para mejorar el servicio escolar alimentario en realidad significa “15 pesos por pibe”, y contrastó esa cifra con los 50 pesos que, según dijo, se destina en la Capital Federal. .



“Es absolutamente insuficiente porque vivimos en el país real donde una cosa de las que más aumentó es la canasta alimentaria. Me parece bien que aumente pero debería ser mayor para que la dieta alcance a todos y sea de buena calidad”, analizó en declaraciones a NA.



Torre consideró que está “muy bien que más escuelas asistan a chicos” en términos alimentarios, pero advirtió que no es un dato alentador que los chicos tengan que “volver a las escuelas para tener merienda o desayuno”, porque eso da cuenta del “agravamiento de la económica de las familias del conurbano”.



En tanto, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, celebró los anuncios y destacó que “toman en cuenta los reclamos sectoriales”, pero señaló que Vidal “podría haber aprovechado la oportunidad para una convocatoria a la paritaria docente” dado que “el sistema educativo somos todos”.



“Seguimos reclamando la convocatoria a la paritaria. Hasta la fecha no tenemos ningún tipo de convocatoria. No queremos llegar al límite de la fecha del inicio del ciclo lectivo, y que nos encuentre en plena discusión. Esto hay que anticiparlo porque luego los sindicatos quedamos estigmatizados”, enfatizó en diálogo con NA Petrocini, que anticipó su rechazo a un posible ofrecimiento del 15 por ciento de aumento salarial, la meta de inflación fijada por el Gobierno.