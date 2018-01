Trabajadores del Banco Provincia van al paro en rechazo a la reforma de la caja jubilatoria

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ratificó hoy que los trabajadores del Banco Provincia realizarán un paro de cuatro días entre esta semana y la próxima, en rechazo a la ley bonaerense que reformó la caja jubilatoria de ese organismo.

Además, el dirigente rechazó la oferta salarial del 9% que realizaron las cámaras empresarias del sector.



Con relación al Banco Provincia, Palazzo sostuvo: "La ley aprobada recorta los derechos de los jubilados y pensionados del BAPRO. Estábamos en una conciliación obligatoria y no hubo posibilidad de acercar posiciones porque al Gobierno no le interesa discutir ningún artículo de la ley, sólo aspectos reglamentarios".



"Por eso, ante la falta de avances y el final de la conciliación, se dispuso un paro de 48 horas para este jueves y viernes, y paro de 48 horas para jueves y viernes de la semana que viene", puntualizó el sindicalista, en declaraciones radiales.



La ley en cuestión elevó la edad para acceder al beneficio jubilatorio de los empleados del Banco Provincia, desde los 57 actuales a los 65 años, de manera escalonada.



Por otra parte, Palazzo cuestionó el ofrecimiento de un 9% de ajuste salarial que formularon los banqueros para este año, y explicó: "nosotros planteamos tres alternativas. La primera era que si no había cláusula gatillo, había que hablar de inflación pasada, que fue de 24,8% a nivel nacional y 26,5% en Capital. El aumento debía andar en ese porcentaje, pero lo rechazaron".



"Otra propuesta fue la de la construcción de una canasta de consumo bancario de bienes y servicios, que diseñaron nuestros especialistas. También la rechazaron", se quejó.



A su criterio, "la inflación del 15% no la creen ni siquiera los economistas ligados al Gobierno".



Además, anticipó que "este jueves habrá un plenario de delegados de todo el país donde podrían decidirse medidas de fuerza en todo el sistema financiero".