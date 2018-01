Más de 11 mil personas en el cierre de las colonias de enero de San Isidro

Los siete mil participantes asistieron con sus familiares al Campo Nº 1 de Beccar para disfrutar de una tarde a pura diversión y recreación. El intendente Gustavo Posse participó del evento.

Tras un mes a pura diversión en las colonias municipales de San Isidro, el cierre siguió la misma línea en un megaevento que se llevó a cabo en el Campo Nº 1 de Beccar y que contó con la presencia de más de 11 mil personas.



En la gran fiesta, los chicos - de 4 a 17 años- de los nueve campos municipales, mostraron lo que aprendieron en la colonia con una exhibición deportiva, que incluyó juegos y pruebas con giros, saltos y carreras al ritmo de la música.



Luego de saludar a los niños y familiares, el intendente Gustavo Posse expresó: “Hace muchos años que realizamos este festejo que reúne a las familias e integra a todas las localidades del distrito. En las colonias de verano, nuestros chicos se entretienen, aprenden y socializan”.



Y remarcó: “Hicimos un campo de deportes por localidad, para que haya acceso e igualdad de oportunidades para todos los vecinos”.

Durante el mes de enero, siete mil chicos concurrieron a los campos de deportes municipales para realizar actividades recreativas y deportivas como natación, fútbol, rugby, hockey, gimnasia, básquet, vóley y atletismo, entre otros.

Además, las colonias juveniles –para chicos de 13 a 17 años- ofrecieron clases de windsurf, kayak y yachting.

También, desde el Campo Nº 1 se destacó la labor del CeMAE (Centro Municipal de Actividades Especiales) que brindó tareas recreativas, variados deportes y juegos a 200 chicos con discapacidad.



“Estamos muy felices, porque este año tuvimos un récord de inscriptos en los campos municipales. Los papás saben que sus hijos están cuidados por profesionales que los educan y los forman en valores a través del deporte”, destacó el subsecretario de Deportes, Mario Scuderi.



Bajo la atenta mirada de los familiares y al ritmo de los hits del momento, los alumnos de los distintos campos municipales demostraron las disciplinas que ejercitaron durante el mes de enero. Pelotas, aros, cintas, conos, colchonetas, palos de hockey, entre otros elementos, fueron algunas de las herramientas que los acompañaron en las actividades deportivas y recreativas, que hicieron hincapié en temáticas referidas a la paz e integración.



Mientras veía a sus nietos, Mabel Hernández comentó: “Las colonias son espectaculares, le brindan contención y educación a los chicos, evitando que estén en la calle. Hoy vivimos una fiesta única, felicito al Municipio por todo lo que hace”.



Ubicada en la primera fila en la tribuna, Patricia Giménez, que acompañó a sus hijos que concurren al Campo Nº 1, sostuvo: “Me encanta venir a esta fiesta que se vive en familia. Este tipo de iniciativas deberían replicarlas todos los municipios, porque acá tienen las mismas posibilidades los chicos de todas las localidades del distrito”.



Tras participar de una actividad recreativa, Guadalupe Benitez, que tiene diez años y asiste al Campo Nº 2, expresó: “Las colonias están muy buenas, son divertidísimas. Se las recomiendo a todos los chicos que todavía no vinieron”.



“Esta es la parte del año que más me gusta porque vengo a las colonias, este año hice muchos amigos nuevos. Y estoy feliz porque mi mamá ya me anotó para seguir en febrero”, concluyó Camila Suárez de 12 años.