Vecinos de San Fernando se unieron en una ‘mateada’ para recuperar Marina del Norte

Una multitud se reunió frente al predio y se manifestó contra el empresario Hugo Schwartz. La iniciativa surgió de manera independiente en las redes sociales después de que el empresario procesado se negara a devolver las tierras para ampliar y renovar la Costanera. ver video

Con carteles que rezaban “queremos una costanera sin dueños” y voces en contra de Hugo Schwartz, muchísimos vecinos se reunieron en la puerta de la guardería náutica ubicada en Del Arca y el Río para llevar a cabo la “Mateada y marcha pacífica para que Marina del Norte vuelva a los vecinos”, organizada a través de Facebook por la sanfernandina Sonia Schujovitzky.



El Diputado Provincial Juan Andreotti participó del evento y allí expresó: “Estoy acompañando a muchos sanfernandinos que se juntaron a partir de la convocatoria de una vecina para realizar una mateada pacífica para reclamar por lo que es de cada uno de los habitantes de San Fernando, que es el derecho de acceder a la Costanera”.



La concesión de los terrenos ribereños que ocupa Marina del Norte S.A. venció el 1 de enero y deben ser devueltos al Municipio para que los administre a través del ‘Consorcio Parque Náutico', y pueda ampliar, renovar y mejorar la Costanera Pública reinvirtiendo la totalidad de los ingresos por sus servicios. El empresario Hugo Schwartz, procesado y embargado por construcción ilegal y un daño irreversible al Delta a partir de su megaproyecto inmobiliario ‘Colony Park', es el dueño de la empresa que usurpa las tierras sanfernandinas.



Asimismo, Andreottti aseguró que “si el usurpador sería humilde, la Justicia lo hubiera desalojado; pero como el que usurpa esta tierra es millonario, la justicia no es igual para todos”. Y agregó: “Es una batalla que quizás tarde un día más o uno menos, pero que todos los vecinos la van a ganar. La costa tiene que ser de cada uno de los sanfernandinos y de toda la Provincia de Buenos Aires”.



“Hoy estamos en reclamo de una persona que está usurpando tierra pública, que realmente son ingresos de toda la comunidad de San Fernando. Es el capital de cada uno de los sanfernandinos. Con esta marina se van a poder hacer muchas obras para el futuro servicio del nuevo hospital, mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y ampliar esta costanera tan linda que tenemos”, explicó Andreotti.



“Agradecemos a la Gobernadora María Eugenia Vidal que nos está apoyando en esta decisión. Esperamos una resolución que tiene que realizar el Ministro de Economía Hernán Lacunza que dio su buena voluntad. Deseamos que pueda hacerlo lo antes posible. Y que podamos abrir la marina para cada uno de los vecinos, hacer las obras que corresponden y recuperar lo que es patrimonio municipal”, concluyó el diputado.



Sebastián Salvador, concejal de Cambiemos, también acompañó a los sanfernandinos en la ‘mateada y manifestó: “Los vecinos están reclamando por algo que les corresponde, que es ni más ni menos que la Costanera sea pública. Además, es lo que votamos en diciembre en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante”.



“Es un patrimonio que muy pocos municipios tienen en la Provincia de Buenos Aires. Lo mejor que podemos hacer los funcionarios de San Fernando es asegurar que los vecinos lo aprovechen porque están en todo su derecho. Me parece muy buena esta movida que organizaron, hay que aclarar que es de ellos y los estamos acompañando para que tenga un buen final”, aseveró el concejal de Cambiemos.



Con cantos y palmas frente a la guardería náutica en favor de la recuperación de la Costanera y en contra del usurpador Hugo Schwartz, los vecinos alzaron su voz. Sonia Schujovitzky, organizadora del evento de Facebook, contó cómo se le ocurrió crearlo: “Cuando leí que el empresario no quería devolver las tierras sanfernandinas, pensé por qué los vecinos no podemos ayudar a que vuelvan a ser nuestras. Y dije hagamos un evento ‘tranqui' y pacífico para pedir por ellas. Ojalá que en breve el Municipio pueda obtenerlas y cumplir el proyecto, que es muy lindo”.



“Nos parece injusto porque es un empresario siempre tuvo las de ganar y que se enriqueció a través de todos los sanfernandinos. Hoy no quiere entregar la Costa que nos corresponde por derecho”, opinó Guillermo Lezcano, que vive en San Fernando. “Me parece bien, es algo que nos pertenece y estaría bueno agrandar la costa para todo el pueblo sanfernandino”, afirmó Agustina Saliva, que fue con sus amigos.



Silvia Colman, vecina de Virreyes declaró: “Muchos vienen acá a pasear, a tomar mate y a pescar. Me parece lógico que se esté reclamando, tenemos el derecho de venir a disfrutar de la Costanera que hoy se está poniendo muy linda”. El sanfernandino Rodrigo Caldero indicó: “El 31 de diciembre se canceló el contrato que tenían con Marina y hay que hacer cumplir la Ley. Vinimos a apoyar al pueblo, como tiene que ser”.



Cabe destacar que la recuperación de los terrenos es llevada adelante por el Intendente Luis Andreotti y apoyada por la Gobernadora María Eugenia Vidal, quien ratificó que las riberas de la zona norte bonaerense deben ser administradas por los Municipios. También la respaldaron el Vicegobernador Daniel Salvador y todos los bloques políticos de San Fernando al votarlo de forma unánime en una sesión especial del HCD.



La Secretaría de Gobierno municipal confirmó que todos los empleados conservarán sus trabajos a través del 'Parque Náutico', del cual el Municipio es socio mayoritario, con el fin de mejorar los servicios de amarras y reinvertir la totalidad de los ingresos en obras para la ciudad. El porcentaje restante del consorcio pertenece a CACEL (Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas), por lo tanto, también se beneficiará la industria náutica, uno de los sectores más importantes de San Fernando.