29/01/2018 - 10:09 | Información General / Macri anunció que se congelarán salarios de funcionarios y que familiares de ministros no van a poder ser parte del gobierno Herramientas: Compartir: ver más imágenes El presidente Mauricio Macri anunció hoy un paquete de medidas que implicarán el recorte del 25 por ciento de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo, la eliminación de aumentos de salarios de funcionarios de Gobierno, y la prohibición para que familiares de ministros puedan ser parte de la administración nacional.

El jefe de Estado anunció el paquete de medidas en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y según dijo la iniciativa representará un ahorro de 1500 millones de pesos.



"Vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo nacional. Este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. A partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del Gobierno", informó.



En presencia de varios de miembros del Gabinete y la ausencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, Macri precisó que "desde el año pasado estamos trabajando con cada ministerio" para llegar a "reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional".



Durante su discurso, el jefe de Estado comunicó que "este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo", que "a partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del Gobierno".



En ese contexto, el mandatario recién llegado de su gira europea aclaró que "cuando llegamos el Estado era una maraña burocrática".



Aclaró además que con la medida "vamos a reducir 25 por ciento del Pesupuesto en el Ejecutivo", lo que se traducirá en "un ahorro de 1500 millones de pesos por año".



Asimismo, explicó que "este año no habrá paritarias para los funcionarios" del Ejecutivo y anticipó que en los próximos días firmará "un decreto para que ningún ministro del Gobierno nacional pueda tener familiares en el gobierno".



De inmediato, aclaró: "sé que con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos y eso me da mucha pena pero siempre dijimos que queríamos un país más transparente".

Macri pidió también a las Provincias a "sumarse" a la iniciativa.



"Invito a los gobernadores de todas las jurisdicciones del país a tomar medidas similares", sostuvo.



El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que a pesar de las dificultades encontradas al asumir su gobierno los peores momentos ya han sido superados y llamó a tener esperanza para que "todos podamos vivir mejor".



En otro pasaje de su discurso, el mandatario dijo que "el camino del cambio es difícil, pero hemos superado los peores momentos. Tengamos esperanza en cambiar el país en serio para que todos vivamos mejor. Es posible y lo estamos haciendo juntos".



"Este es un camino que empezamos a recorrer y, a donde todos queremos llegar, llegaremos dando un paso más todos los días, juntos en la dirección correcta", indicó. Volver