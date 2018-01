El Defensor de Pueblo se reunió con autoridades y vecinos de Tigre en apoyo a los reclamos por el transporte fluvial

Autoridades municipales y vecinos de Islas mantuvieron un encuentro con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien llevará adelante una nueva instancia del reclamo para la incorporación del servicio en los subsidios del Sistema Integrado de Transporte Terrestre.



En el marco de la crisis que atraviesa el transporte fluvial, representantes del Municipio de Tigre junto a vecinos de Islas se reunieron con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. Luego del encuentro, realizado en el palacio municipal, Lorenzino se comprometió a solicitar a las autoridades correspondientes la incorporación del servicio de transporte fluvial a los subsidios del Sistema Integrado de Transporte Terrestre (SITRANS).



“El intendente Julio Zamora se ha mostrado sumamente comprometido con esta situación. Hoy hemos dado un paso más y sumamos el apoyo del Defensor del Pueblo bonaerense, quien será nuestro nexo con las autoridades provinciales y nacionales para poder encontrar soluciones concretas a esta problemática de más de diez años”, expresó la secretaria de Gobierno, Patricia D'Angelis, presente en la reunión.



Durante el encuentro, miembros de “Unidad Isleña”, grupo de representantes de organizaciones sociales e intermedias de la localidad de Islas, interiorizaron a Lorenzino sobre el conflicto y le transmitieron cómo ha empeorado en el último tiempo por el aumento de las tarifas y la dificultad que atraviesan las empresas transportistas. En tal sentido, hicieron hincapié en la imperiosa necesidad de incorporar el transporte fluvial al SITRANS.



“Desde el diálogo buscaremos su inclusión al sistema nacional que regula y subsidia el transporte, porque es evidente que ha sufrido una certera discriminación del gobierno actual y de los anteriores. Si el reclamo no es escuchado no nos quedará otro camino que ir ante la justicia a reclamar por los derechos de todos de los habitantes de Islas”, destacó Lorenzino.



“Si las cosas siguen así, las empresas de transporte fluvial no van a prestar servicio. Ya se está viviendo la reducción en los horarios de las lanchas hacia el Río Carapachay y el problema podría agudizarse en febrero o marzo”, explicó la vecina del Delta, María Eugenia Fernández Romero.



En tanto, Nancy Nacarato, también vecina de Islas, dijo: “Fue una reunión exitosa. Tenemos la esperanza que con el acompañamiento del municipio y ahora con la Defensoría del Pueblo podamos destrabar esta problemática”.



En diciembre del 2017 el intendente Julio Zamora, acompañado por empresarios de transporte fluvial y vecinos de Islas, realizó una conferencia de prensa en la que solicitó al gobierno nacional una solución inmediata al conflicto. Además, puso en marcha una campaña para recolectar firmas de vecinos al petitorio, que será entregado a las autoridades nacionales y provinciales en los próximos días.



Los reclamos elevados por el municipio también incluyen el deficiente servicio eléctrico que perjudica a miles de vecinos de Islas, por el que se ha exigido respuestas al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y a la empresa Edenor.