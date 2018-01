Frente Renovador: “Cuando rechazamos el revalúo, anticipamos que era otro agujero en el bolsillo del trabajador”

Legisladores nacionales y provinciales del Frente Renovador se manifestaron en contra del revalúo inmobiliario impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, considerando que se trata de un ajuste más para los bonaerenses, después del aumento a la....

.... nafta, el transporte público, el tarifazo al gas, la luz y la inflación sostenida. En ese sentido, expresaron: “Nosotros le pedimos a la gobernadora que pare este impuestazo, que frene este revalúo, y que discutamos una salida gradual y atada a la inflación. Los trabajadores, los jubilados y la clase media, ahora dudan que pagar y que no pagar, porque el bolsillo tiene un límite”.



Luego de que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), por orden del Ejecutivo realizara una "actualización" de la escala en el impuesto inmobiliario urbano que en promedio llega al 56%, y una suba del 50% promedio en el inmobiliario rural, además de reducciones en Ingresos Brutos y Sellos, legisladores del espacio liderado por Sergio Massa cuestionaron esta medida, al tiempo que vecinos denunciaron incrementos de hasta el 900%.



Al respecto, el diputado provincial del Frente Renovador, Pablo Garate, sostuvo: “A‌ fines del año pasado, en el debate sobre la Ley impositiva en la Provincia de Buenos Aires, alertamos que cuando empiecen a llegar las facturas del Impuesto Inmobiliario Urbano con alzas muy abruptas, esto iba a impactar fuertemente en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados y los productores. Por eso, cuando rechazamos el revalúo inmobiliario, anticipamos que era otro agujero en el bolsillo del trabajador”



Y continuó: “Como consecuencia de este impuestazo, en la Provincia de Buenos Aires va a haber jubilados, trabajadores y sectores de clase media, que van a tener un nuevo impuesto sobre ellos que es el impuesto de bienes personales, que antes del revalúo no lo pagaban, por no estar alcanzados ni contemplados, lo cual hace que un trabajador o un jubilados tenga más presión fiscal de la que tenía antes. Nosotros le pedimos a la gobernadora que pare este impuestazo, que frene este revalúo, y que discutamos una salida gradual, y atada a la inflación. Los trabajadores, los jubilados y la clase media, ahora dudan que pagar y que no pagar, porque el bolsillo tiene un límite”.



En ese sentido, Valeria Arata, vicepresidenta del bloque del Frente Renovador en la Provincia de Buenos Aires, agregó: “La suba de los impuestos inmobiliarios urbanos o rurales deberían ir atadas al porcentaje de las paritarias en la provincia. Si quieren ponerle un tope a las paritarias y los salarios de los trabajadores, pongan la misma cifra para que no afecte al que menos tiene. Si suben un 58% ciento el inmobiliario que suban de ese modo los salarios”.



Y añadió: “Esto impacta a la economía doméstica y esa economía es la de los trabajadores, la de los jubilados y toda la clase media que este gobierno no quiere defender”.



En tanto, el diputado nacional Daniel Arroyo advirtió: “El revalúo inmobiliario, que generó subas de hasta el 900% en las facturas, es un nuevo golpe a un bolsillo que está cada vez más flaco y más complicado. Los jubilados, los que tienen un auto o un departamento chico, los que la están peleando como pueden, y están pagando cada vez mas de luz, de gas, de servicios básicos y de combustible, se encuentran ahora con un nuevo atropello, que es un revalúo que tiene aumentos superiores a cualquier lógica. El Estado parece dispuesto a buscar plata de cualquier manera, y siempre encuentra en los que menos tienen la forma de resolver el problema”.



“Estamos frente a un problema muy serio y una situación muy crítica. El revalúo sumado a la reforma previsional, al embargo de la cuenta sueldo, al intento de poner un tope a las paritarias del 15%, más todos los aumentos de luz, gas y combustibles, están generando un combo explosivo. El gobierno debería reflexionar, pero hasta acá lo único que se le ocurre es manotear el bolsillo de los que trabajan y la llevan como pueden", indicó Arroyo.



Por último, y en la misma línea, la diputada nacional Carla Pitiot manifestó: “Si era necesario un revalúo debió hacerse de manera gradual, porque afecta directamente al bolsillo de los trabajadores. Pareciera ser que la lógica es endeudarse y luego ver cómo recuperar el dinero, y la opción siempre recae en la clase trabajadora”, concluyó la legisladora nacional.