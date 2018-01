Tigre rescató a un grupo de campistas de la sudestada

Fue durante el operativo de prevención realizado por el Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) para ofrecer asistencia a vecinos en situación de emergencia. Las personas auxiliadas residen en el distrito y en otras ciudades del conurbano bonaerense.

El sistema de resguardo y prevención del Municipio de Tigre rescató a 22 campistas que se encontraban en el Parque Lyfe, ubicado en Río Sarmiento del Delta. El trabajo de auxilio fue articulado junto el Centro de Operaciones Tigre (COT), Defensa Civil, Prefectura Nacional (PN) y Prefectura Tigre, en el marco del operativo desplegado por el Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM).



Entre los rescatados, se encontraban vecinos de Tigre, San Martín y Morón. En total se auxiliaron 16 adultos y 6 niños, quienes se encontraban disfrutando de la estadía en el recreo. Además, el equipo de Tránsito del distrito dio asistencia con sus grúas a los vecinos cuyos vehículos se vieron atascados por la crecida del agua, en la calle Segundo Fernández. Otras arterias que también resultaron anegadas fueron Victorica, Saldías y Lavalle. Sin embargo, una vez que el agua se escurrió, se efectuaron tareas de limpieza, a cargo de personal municipal, para dejar en óptimas condiciones la zona y permitir que se pueda circular por ella sin inconvenientes.



Al respecto, el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, señaló: "Fue un operativo satisfactorio donde no tuvimos evacuaciones pero si asistimos a vecinos de Rincón de Milberg e Islas". Y agregó sobre el rescate de los campistas: "Lamentablemente fueron sorprendidos por la crecida. Gracias al trabajo de Defensa Civil, en conjunto con Prefectura Naval, pudimos poner a salvo a todas las personas".



Los auxiliados desembarcaron en la Estación Fluvial. Allí Horacio, vecino del distrito, dijo: "Estaba con mi hijo, fue un momento un poco incómodo, por suerte nos pudieron rescatar rápido. Es una experiencia más para la vida".



El despliegue contó con un camión para trasladar a los vecinos que por la sudestada, la cual alcanzó los 3 metros, no pudieron ingresar a sus domicilio o respectivos trabajos.



Ante una sudestada, es importante tener en cuenta: evitar sacar la basura; no circular por calles ni zonas anegadas y no acercarse a postes ni cables caídos. Ante cualquier duda o situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse desde un teléfono fijo al 103, o llamar al 0800-122-84473; 5288-3400 (COT); 4512-9999 (SET); o 5288-3411 (Defensa Cvil).