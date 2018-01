Los vecinos de Tigre disfrutan los polideportivos durante los fines de semana

Aquellos inscriptos en cualquiera de las 17 instituciones municipales con las que cuenta el distrito, pueden utilizar los playones, las canchas de fútbol y la pileta de natación.

Durante los fines de semana, los polideportivos municipales de Tigre no cierran sus puertas. Si bien los sábados, domingos y feriados no se realizan actividades deportivas, los inscriptos pueden hacer uso de la pileta de manera libre y también de los playones y las canchas de fútbol.



Es importante tener en cuenta que para utilizar instalaciones como el playón o las canchas de fútbol, los concurrentes deberán llevar sus propios materiales, al tener en cuenta que las oficinas administrativas no se encontrarán abiertas esos días.



Por otro lado, en caso de querer hacer uso de la pileta de natación, los vecinos deberán tener la revisación médica al día. Ésta puede realizarse de lunes a viernes, en el horario que disponga cada polideportivo.



Para mayor información, consultar en la página web: http://www.tigre.gov.ar/polideportivos/