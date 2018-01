Horóscopo correspondiente al martes 23 de enero de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Colaborará con alguien de su entorno laboral a que pueda solucionar un problema. Su espíritu se verá reconfortado gracias a una noticia que espera desde hace tiempo. Sugerencia: sentir las alegría que pueden darnos las cosas que suceden.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Especial llamado que lo hará sentir una alegría muy particular. Supera una cuestión de papeles en la que podrá perder algo pero ganar una tranquilidad a la vez. Sugerencia: darnos cuenta que a veces las cosas no son como pensamos.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Lo recomiendan para un trabajo especial. Su capacidad y lucidez estarán expuestos brillantemente. No interrumpa una cita que tiene con algunos amigos, le hará bien. Sugerencia: saber demostrar nuestros valores naturalmente.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Le sugieren algo importante en su lugar de trabajo. Las cosas comienzan a tomar su propio rumbo en el plano afectivo. Hay una noticia importante en la familia. Satisfacción. Sugerencia: no malinterpretar las buenas intenciones de los demás.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Comienza una nueva etapa en el plano afectivo. Los sentimientos hacia esa persona parecen haberse diluido, corrobore lo que le pasa pero trate de no perder el buen ánimo. Sugerencia: el punto es no lastimarse y buscar lo que nos haga estar bien.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- A veces la severidad con uno mismo nos lleva al límite. La lección del día pasará por quererse un poco más. Alguien lo hará pensar en algo que lo hará tomar una decisión personal. Sugerencia: aprender a aceptar lo que somos y a reconocer que podemos a veces fallar.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Trate de alejar de usted ciertos pensamientos que lo llevarían a complicar su vida afectiva. No se puede tener todo lo que se nos ocurre. Le llega una nueva posibilidad de resurgimiento material. Sugerencia: mantener el equilibrio emocional.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La buena nueva viene desde el lado familiar. Llegan noticias alentadoras que lo incentivarán a mejorar su estado anímico. Lo invitan a reunión en la que conocerá gente interesante. Sugerencia: saber agradecer a la vida por las cosas buenas que nos pasan.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Bloquea una situación desagradable en su lugar de trabajo. No se reserve la opinión que tiene con respecto a un problema que surge con personas de su entorno. Defienda su posición. Sugerencia: estar seguro de uno mismo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Tendrá que hacerse el tiempo necesario para realizar los trámites atrasados. Día ideal para concretar firmas, acuerdos, planificar algo importante. Su realidad afectiva apunta a la idea de buscar la estabilidad. Sugerencia: siempre llega el momento de encontrarnos con nosotros mismos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Se abre una puerta importante en el plano laboral. Lo que hace un tiempo era imposible alcanzar hoy lo logra. Su capacidad de superación le hará olvidar ese mal trance afectivo que está viviendo. Sugerencia: siempre surgimos gracias a nuestra propia fuerza.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Acuerda sobre un tema importante y logra que acepten sus condiciones. Es hora de que ponga sus sentimientos en orden. Las cosas que se sienten merecen un tiempo de reflexión. Sugerencia: darnos la importancia que merecemos por nosotros mismos y por quienes nos rodean.