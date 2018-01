Horóscopo correspondiente al sábado 20 de enero de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Espera de voz en el plano familiar, trate de que no sea la última palabra. Todo apuntará a blanquear las cosas que no se animan a decir. Espacio limitado pero con posibilidades. Sugerencia: siempre es mejor ceder ante los límites, siempre tratar de conciliar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- La atención de sus cinco sentidos en una persona que conocerá y lo impactará como nunca. La soledad es algo necesario también pero para poder aprender cosas y poder luego compartirlas. Sugerencia: dar y amar, la Ley del Universo.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Búsqueda interna y resurgimiento de ciertos pensamientos que temía enfrentar. La claridad y las ganas de reaparecer en una nueva actitud que deberá tratar de mantener. Sugerencia: en definitiva, sólo uno mismo.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Sentirá que culmina una etapa en usted que tiene que ver con la actitud constante de callar sus cosas, su cambio será muy bueno para usted. Llega una noticia que además lo alentará a seguir luchando. Sugerencia: oye el que quiere.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Festeja una reunión que se produce sorpresivamente, reencuentro que lo pone feliz. Una llamada lo previene de algo en su trabajo. El amor está con ganas de concretarse, simplemente hágalo. Sugerencia: las cosas son más simples de lo que a veces imaginamos.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Vuelve la pasión a usted y sentirá temor, no contradiga lo que siente. Hacerse cargo de uno mismo es una tarea obligatoria. Hay una buena perspectiva en el área económica. Sugerencia: los virginianos tienen que tratar de permitirse cosas todo el tiempo.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Se regenera una relación que se creía perdida. Nada más especial que coincidir en lo sentimientos. Su proyección de futuro está muy cerca de lo que en realidad va a ocurrir. Sugerencia: tener en cuenta los mensajes que vienen desde adentro.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Posibilidad con respecto a una solución económica puede cumplirse antes de lo imaginado. Trate de no comentar ciertas cosas con quien no debe. No niegue lo que ve. Sugerencia: cuando los escorpianos no quieren hacerle caso a su instinto las cosas no salen tan bien.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Dedicará un espacio de su tiempo a mantener ciertos encuentros con alguien que le fascina. Lea en el otro lo que espera leer. Las cosas se dan, el punto es asumirlas y no perderlas. Sugerencia: una de las muestras de amor es no poder dejar de estar con alguien.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Se clarifica una cuestión que había resultado poco clara. Llegará a tener la posibilidad de lograr lo que desea en el plano material, no viva pensando en eso. Todo es cuando tiene que ser. Sugerencia: la Tierra es la Tierra pero si esta Tierra no tuviera amor no podría ser Tierra.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Espera que se consuma en un encuentro ansiado y más que deseado. La etapa que comienza en el plano afectivo es muy positiva. Sugerencia: todo es cuestión de estar bien predispuesto y de tener como objetivo principal, la felicidad.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Su tiempo no alcanza para realizar todo lo que se compromete, trate de ser más paciente y de organizarse mejor. Deberá ir al médico. No deje de tomarse un descanso. Sugerencia: aceptar las propias limitaciones es evitar ser omnipotente y eso hace bien.