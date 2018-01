Stamateas presentó su libro ‘Calma Emocional’ en San Fernando

Ante una gran cantidad de vecinos que colmaron el SUM del Polideportivo N° 6, el conocido autor de bestsellers de autoayuda y pastor evangélico, brindó una charla que concitó gran interés. “Estoy muy contento, porque son todos muy receptivos. Estamos queriendo mejorar la calidad de vida, armar proyectos, y establecer vínculos sólidos entre nosotros”, manifestó.



En el Polideportivo N° 6 del Municipio de San Fernando, se llevó a cabo una amena charla que brindó Bernardo Stamateas, quien lanzó su nuevo libro ‘Calma Emocional', donde propone reconocer y aceptar los miedos que la mayoría tiene, reemplazar temores irracionales por emociones reales, fortalecer la estima y la confianza en nosotros mismos y elegir pensamientos orientados a la acción.



La concejal Corina Ramírez, quien estuvo presente en la charla, dijo: “Fue muy interesante de un hombre con una riqueza comunicacional increíble, con un sentido de la palabra que llega a todos, a quienes entienden o no de religión y de espiritualidad, porque es un lenguaje coloquial que habla a cada ser humano con todas sus limitaciones de nuestros miedos, que todos entendamos que superándonos podemos alcanzar todas las metas. Stamateas, un hombre que hoy recibimos en San Fernando, que nos honra con su visita, es un gran escritor internacionalmente conocido, con grandes bestsellers como ‘Gente Tóxica' que ha llegado a todos los estratos de la sociedad; hoy tuvimos en el Polideportivo 6 al autor y escritor, con una gran charla multitudinaria, y hemos trabajado mucho para eso“.



En tanto, el protagonista de la tarde, Bernardo Stamateas, destacó: “Hacía tres años que no venía a San Fernando; fue impresionante la cantidad de gente a pesar del calor. Estoy muy contento, porque son todos muy receptivos. Estamos queriendo mejorar la calidad de vida, armar proyectos, y establecer vínculos sólidos entre nosotros”.



“La gente está en la búsqueda, así que por un lado me alegra tanta repercusión, y por otro lado confirma que necesitamos soñar, cuidar nuestra salud psíquica tanto como la física, y llenarnos de fuerza para salir adelante”, concluyó.



La Pastora General de la iglesia “Presencia de Dios” de Virreyes, Beatriz Curcio, manifestó: “Estamos muy felices por el apoyo que nos brinda el Municipio; agradecemos a todas las autoridades por esta charla de Bernardo Stamateas, que es nuestro mentor. Trabajamos en la sede de Avellaneda 3051, ‘Volver a Empezar', con grupos de autoayuda totalmente gratuitos, con equipos para mujeres y hombres, que juegan para ganar y tener éxito. Estamos felices y contentos de saber que podemos ayudar. Esperamos a toda la gente que quiera seguir aprendiendo esta forma de vivir, porque somos merecedores de tener una vida alegre, feliz y en paz”.



Una vecina de San Fernando que asistió a la charla, Marta, dijo: “Me encantó la idea y la charla que nos dio, aprendimos un montón. Es una buena ocasión para los sanfernandinos y para gente que viene de otros lugares”.



Y Claudia, vecina de Virreyes, agregó: “Yo a Bernardo lo sigo desde hace mucho, la verdad que lo admiro. Cuando me enteré que venía acá, vi una gran oportunidad de venir y escucharlo una vez más, porque ya lo conocía”.