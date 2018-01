Marina del Norte: “Hugo Schwartz desea usurpar la Costanera con tecnicismos legales”

El Secretario de Gobierno del Municipio de San Fernando, Luis Fleitas, pidió que el empresario procesado por el desastre ecológico de Colony Park respete el fin de la concesión para que los vecinos disfruten públicamente la ampliación y renovación de la Costanera, y generar nuevos ingresos para obras. Esta gestión la encabeza el Intendente Luis Andreotti, acompañado por una decisión de la Gobernadora María Eugenia Vidal.



El Municipio de San Fernando insta al empresario náutico Hugo Damián Schwartz -propietario de Marina del Norte S.A.- a respetar la finalización del contrato de concesión sobre los terrenos ribereños que ocupa hace más de 30 años. El predio pasará a ser de administración, uso y goce público a partir de la decisión del Intendente Luis Andreotti, apoyada sobre la ratificación de la vigencia del decreto 1.980/77 que firmó la Gobernadora María Eugenia Vidal.



Sin embargo, Schwartz desconoce las normas legales, continúa con la actividad comercial pese a la clausura impuesta por el Municipio y acudió al Juez en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, José Francisco Terrier, en busca de una medida cautelar que le permita perpetuar la usurpación.



“Queremos avanzar en un modelo de desarrollo de una Costanera Pública cada vez más linda e inclusiva, para que la puedan disfrutar todos los vecinos. Lo vemos con todas las familias que se acercan cada fin de semana”, manifestó el Secretario Municipal de Gobierno de San Fernando, Luis Freitas, quien desmintió un comunicado emitido ayer por Marina del Norte S.A.



En relación a la tasa municipal que tributa la empresa, señaló que “el importe que comunican es por Servicios Generales, lo que normalmente se conoce como ABL, que la actual gestión de Luis Andreotti le aplicó ya que por contrato no abonaban ni Tasas de Seguridad e Higiene, ni Derechos de Construcción”.



“Es irrisorio lo que pagan por el canon de ocupación mensual -aclaró-, que es de 5.883 pesos. Ellos deberían pagar al menos unos 3 millones mensuales. El consorcio Parque Náutico por administrar todos los predios, que no llegan a tener el tamaño de Marina del Norte, paga 2.338.000 pesos mensuales”.



Lo fondos recaudados por tributación serán invertidos en obras para la comunidad. “Gracias a las tasas, canon y excedentes que abona Parque Náutico logramos darle un gran salto de calidad a nuestros Polideportivos, se hicieron obras hidráulicas en la zona de Punta Chica; se pusieron en valor Centros de Salud; se adquirieron móviles para la Secretaría de Protección Ciudadana; y se abona el alquiler del taller de Arquitectura Naval del Centro Universitario Municipal”, detalló.



Por otro lado, Freitas aseveró que “las fuentes de trabajo están garantizadas, van a continuar y el Municipio se va a hacer cargo a partir del día que tome la administración del predio, como sucedió con Parque Náutico; no es un cuestión declarativa, ya los hemos demostrado y realizado así en el pasado”.



“Y los amarristas pueden acercarse a Del Arca 78 -agregó-, donde está la administración del consorcio Parque Náutico, y evacuar cualquier duda. Vamos a respetarles la continuidad del servicio, que además va a ser mucho mejor y de mayor calidad”.



También se refirió a la situación actual del predio. “Está clausurado y se aplicaron multas por violar el cese de actividad comercial, como constató el Juzgado de Faltas de San Fernando. Schwartz insiste con la medida cautelar de no innovar, que sin embargo el Juez Terrier aclaró que no limita en modo alguno el poder ‘de policía' que tiene el Municipio para regular la actividad”, sostuvo el funcionario.



Sobre el marco legal, Freitas explicó que “el año pasado consultamos a la Gobernadora María Eugenia Vidal y al Ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, y ratificaron la vigencia del decreto 1980/77, que delega a San Fernando, Vicente López, San Isidro y Tigre la administración de las tierras ribereñas”.



“Hugo Damián Schwartz ha tenido una actividad muy reprochable tanto en San Fernando como en otros distritos. En Tigre llevó a cabo el mega emprendimiento Colony Park, por el cual fue procesado y embargado por la Justicia Federal debido al daño ambiental”, asintió el Secretario.



Además, recordó que “en el año 95', cuando se renegoció el contrato original del 86', se incluyó un artículo, que hace que avance más sobre el espacio público, en función de su interés privado; Allí Marina del Norte S.A. se apropió de una franja de tierra 15 metros de ancho para la construcción de un estacionamiento en el predio sacándoles otra porción de Costanera Pública a los sanfernandinos”.



Freitas concluyó que “el polémico empresario, Hugo Schwartz desea perpetuarse usurpando el predio a partir de tecnicismos legales”.