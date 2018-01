San Fernando pidió el restablecimiento del servicio de neonatología del Hospital Provincial

Es la única maternidad de este tipo que funciona en la ciudad y sufre falta de profesionales. Tras recientes notas periodísticas que alertaron sobre el posible cierre del área, el Secretario Municipal de Salud Pública, Marcelo Campos, transmitió a las autoridades del gobierno bonaerense la preocupación de la Comuna por un posible cese del funcionamiento de la atención médica neonatal a mujeres desde la semana 28 de su embarazo hasta el parto.

A raíz de recientes difundidos en distintos medios alertando sobre el posible cierre del servicio de Neonatología del Hospital Provincial, el Secretario de Salud Pública del Municipio, Marcelo Campos, manifestó su preocupación a las autoridades del establecimiento y del gobierno bonaerense. “El Intendente nos encomendó que trabajemos fuertemente en esto porque tiene una gran preocupación por la falta de profesionales en el área. Lo hemos planteado firmemente en la Provincia mediante notas y reuniones, con el fin de encontrar una solución a esta problemática que afecta a tantas mamás”, sostuvo.



En este sentido, explicó que “el servicio de neonatalidad atiende a las madres en estado de gestación entre la semana 28 y el embarazo en término, y ese período tan importante es el que está peligrando. Desde el Municipio realizamos una fuerte inversión en el primero y el segundo nivel de atención de la salud de las personas. Lo que queremos es trabajar y que vuelva a funcionar como anteriormente este servicio que logró la baja de la tasa de mortalidad infantil”.



En la actualidad, el servicio funciona con apenas tres médicos de planta estables, uno de sala y un jefe de la unidad para cubrir el total de los días de guardia de dicho servicio. En un intercambio de notas gubernamentales, las autoridades provinciales aclararon que tampoco tendrá lugar la unificación de los servicios neonatológicos de la Región V en la Maternidad del Hospital de San Fernando.



“Me he comunicado en el día de ayer con el Dr. Leonardo Busso, quien es el Subsecretario de Atención Médica de las Personas por parte del Ministerio de Salud de la Provincia, quien ha manifestado que no se va a unificar ningún servicio, lo que esperamos que sea una respuesta favorable”, afirmó Campos.



Por último concluyó: “Es una fuerte preocupación la que tenemos en San Fernando, por lo que le pedimos al gobierno de la Provincia que tome la decisión de mantener el servicio de neonatología. En nuestro distrito nacen 1.400 niños por año en el Hospital Provincial y sus madres sólo pueden recibir allí esa atención porque es el establecimiento responsable y no hay servicios privados de maternidad. No queremos perder ni una sola vida”.