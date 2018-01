“Marina del Norte S.A.” dio su posición respecto al conflicto que mantiene con el municipio de San Fernando

Mediante un comunicado, la empresa fijó su posición respecto al vencimiento de su concesión, motivo por el que la comuna le reclama le devolución del predio.



El comunicado destaca que “dados los hechos de público conocimiento que involucran las actividades de “Marina del Norte S.A” y dado el compromiso que siempre hemos tenido con la Provincia de Buenos Aires y nuestro querido distrito de San Fernando expresamos que:



La Municipalidad de San Fernando liquido por el mes de Diciembre del 2017 la suma de $424.032,26 en la cuenta de tasas varias. Por tal motivo, es falso que hubieramos pagado 7.000 pesos de canon como equivocadamente se deslizo en algunos medios de comunicación.



“Marina del Norte” no posee ningún tipo de deuda con los estados nacionales, municipales, y provinciales.



Frente a los atropellos del Municipio de San Fernando, “Marina del Norte” obtuvo por ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo el dictado de una Medida Cautelar de No Innovar.



“Marina del Norte” siempre se ajusta a derecho y respeta las instituciones, por eso para dirimir el conflicto con el Municipio, recurrió ante la Justicia quien le otorgó el dictado de una Medida Cautelar de No Innovar.



Creemos en la interacción con nuestro pago chico por eso nos sentimos orgullosos de generar mas de 180 puestos genuinos de trabajo directos e indirectos. También fuimos desarrolladores y pujantes al traer el agua corriente, la luz eléctrica, y las cloacas a toda la calle Del Arca. Somos los mismos que en el año 1990 construimos mas de 1km de costanera publica para que los vecinos la puedan disfrutar.



En sintonía con la Municipalidad de San Fernando y la nueva gestión de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, que tienen como política la ampliación de los espacios verdes para los vecinos, proponemos abiertamente desarrollar un espacio de uso para la comunidad que sea igual o mayor que el generado en el espacio de “Puerto Chico” por la gestión municipal.



Lamentablemente la Municipalidad de San Fernando intenta aplicar de forma equivocada un decreto provincial: 1980/77. El mismo, aunque estaría vigente no es aplicable a la situación administrativa de “Marina del Norte”, tal como Fiscalía de Estado de la Provincia se lo ha hecho saber al Municipio en los distintos ámbitos.



Somos una empresa familiar que invierte y trabaja en San Fernando. Somos gente que ama el rio. Valoramos el esfuerzo que realiza la gestión del Intendente Andreotti por mejorar la calidad de vida de los vecinos, por eso no entendemos porque se propone distraer el esfuerzo de la gestión municipal, administrando lo que hacemos con excelencia desde hace más de 30 años.



Hacemos un pedido para que la Municipalidad de San Fernando cese con información inexacta en los medios de comunicación y en las distintas redes sociales. También solicitamos se ajuste a derecho y levante la clausura de “Marina del Norte” ya que la misma se sustenta en una causa superada a partir del dictado de la Medida Cautelar de No Innovar dictada por el Señor Juez en lo Contencioso Administrativo interviniente.