El clásico de Avellaneda se muda a Mar del Plata

Independiente y Racing se enfrentarán mañana en Mar del Plata en una nueva edición del clásico de Avellaneda, partido en el cual ambos elencos buscarán su primero triunfo en el Torneo de Verano 2018.

El encuentro se jugará a las 22.10 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, contará con el arbitraje de Mauro Vigliano y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.



Independiente perdió por penales ante Gimnasia y Esgrima La Plata en su debut veraniego tras haber igualado 0 a 0 en los noventa minutos con un equipo alternativo, pero se presume que ante Racing el ensayo contará con los habituales titulares.



Para la próxima temporada el entrenador Ariel Holan cuenta con dos caras nuevas, Emanuel Brítez y Braian Romero, mientras que pretende que se concrete la llegada de Fernando Gaibor (sólo resta la firma).



En tanto, Holan aguarda por algún refuerzo más y entre los nombres que circulan se destacan los de Bryan Cabezas, Jonathan Menéndez, Alejandro Silva y Emanuel Reynoso.



En Racing debutarían dos de los refuerzos.

Racing viene de perder ante Temperley por 1 a 0 en el primer partido del verano donde el entrenador Eduardo Coudet apostó por un equipo con mayoría de suplentes, pero para enfrentar a Independiente pondrá a los titulares.



Si bien aún no lo confirmó, Coudet colocaría en el once inicial a Neri Cardozo y Nery Domínguez, dos de los flamantes refuerzos que tendrían su debut en la "Academia" mientras que también podrían tener su estreno Leonardo Sigali o Alejandro Donatti.



En tanto, Coudet aguarda por la llegada de Ricardo Centurión, cuya vuelta a Racing se confirmó este miércoles y acerca del futbolista el técnico reveló: "Lo fuimos a buscar desde un principio, la tuvimos que jugar un poco de callados y no salir a desmentir cosas. Decían que no tenía la intención de venir a Racing, que no era lo real, pero por suerte hubo un final feliz".



"Es un jugador importantísimo y distinto. Era lo que veníamos hablando. Estábamos en la búsqueda de un jugador que nos diera algo diferente. Se cerró todo. Ahora, a esperar y empezar a trabajar", expresó Coudet.



Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido: .

Independiente - Racing.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Hora de inicio: 22.10 - TV: Fox Sports.



Independiente: Martín Campaña; Alan Franco, Nicolás Figal, Fernando Amorebieta, Gastón Silva; Fabricio Bustos, Diego Rodríguez, Maximiliano Meza; Leandro Fernández, Emmanuel Gigliotti y Martín Benítez. DT: Ariel Holan.



Racing: Juan Musso, Renzo Saravia, Alejandro Donatti o Leandro Sigali, Lucas Orban, Brian Mansilla; Matías Zaracho, Diego González, Nery Domínguez, Neri Cardozo; Lautaro Martínez y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.