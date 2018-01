Horóscopo correspondiente al jueves 18 de enero de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- La claridad como reflejo automático en asunto oscuro, resuelve un problema. Se gesta una ilusión interna con respecto a una persona de su pasado afectivo. Manéjese con prudencia. Sugerencia: los tiempos cambian, las personas cambian, nada es igual.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- No es casualidad un encuentro con alguien que a usted le gusta, hile más fino y verá que lo están buscando. Una sorpresa que lo alegra y por otro lado lo compromete, actúe como Tauro sabe, pensando. Sugerencia: saber con qué bueyes aramos.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Un altercado con alguien de su entorno afectivo, trate de mantener la calma y no afectar las relaciones con su entorno inevitable. Claridad frente a alguien con quien se reúne, acuerdo que se firma. Sugerencia: hay cosas que hay que dejar pasar, hay cosas que no se deben hacer.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Expectativa cumplida en el plano laboral, de todas maneras todavía manéjese prudentemente. Espacio que otorga a alguien que a partir de ahora va a necesitar. Sugerencia: aprender a pedir es algo que nos puede ayudar mucho, es parte de la lucha.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Siente que evita tener un pensamiento pero no puede evitarlo. La conquista de un lugar de privilegio gracias a su perseverancia. Los tiempos llegan, considere la posibilidad de permitirse sentir. Sugerencia: los estados anímicos aparecen aunque no queramos, pero sepamos que podemos modificarlos.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Hoy aprende una lección importante en su lugar de trabajo. No todo es como queremos pero está la posibilidad de comenzar algo en el plano afectivo. Lo invitan a reunión social. Sugerencia: no desaprovechar posibilidades, conectarnos con el mundo, abrir las puertas.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Niega en su intimidad lo que siente por alguien de su entorno profesional. Las cosas no son porque sí, sea sincero con usted mismo más allá de lo que pase con esa persona. Sugerencia: sólo uno sabe lo que sufre o lo que disfruta, respetarse es respetar a todos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La tenacidad y la inteligencia más que exigidas en su trabajo. Lo ponen a prueba. Recibe otra propuesta en la que deberá saber que gana por un lado pero pierde por otro deberá ver bien qué quiere. Sugerencia: a veces perdemos por un lado pero ese sacrificio genera seguramente un éxito por otro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- La figura de alguien de su entorno laboral querrá hacerle sombra, todo es cuestión de seguir siendo el mismo que uno es. Tendrá oportunidad de salir con una persona que lo atrae mucho. Sugerencia: todo se compensa, no es un deseo es una Ley Divina.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Espere pacientemente, hoy podrá recibir la noticia que desea en el plano legal. Se sabe entre usted y esa persona que hay cosas que se sienten en común, produzca un acercamiento. Sugerencia: encontrarse y coincidir no es fácil, no se debería dejar pasar algo tan importante.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Estado de emoción profunda por cuestión afectiva. Aprenda a decir que no a tiempo, no postergue decisiones que afecten a los demás. Proyecto en el que estará incluido. Sugerencia: aproveche el fin de semana para pensar, para saber de usted algo más.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Lo llevan a un lugar en el que conocerá a gente muy importante en el plano laboral. Se examina la posibilidad de realizar un viaje de trabajo que le dará mucho provecho. Sugerencia: hay veces en las que el ciento por ciento de uno debe ponerse en un objetivo, pero no olvidarse de volver a colocar las cosas donde se debe.