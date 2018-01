17/01/2018 - 23:08 | Zonales / San Fernando A pesar de la clausura, Marina del Norte S.A. no cesó la actividad comercial Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Secretario de Gobierno de San Fernando, Luis Freitas, acompañó a los inspectores del Ministerio de Economía de la Provincia, en un relevamiento del inventario del predio que vencida la concesión, será administrado por el consorcio mixto Parque Náutico. Sin embargo, el procesado empresario Hugo Schwartz violó la clausura al seguir operando comercialmente y denegó la entrada al personal municipal que se apersonó para el operativo. ver video Tras una larga espera de más de 30 años, los terrenos ribereños de la Costanera Municipal volverán a ser de todos. La firme decisión del Intendente Luis Andreotti, apoyada sobre la ratificación de la vigencia del decreto 1.980/77 que firmó la Gobernadora María Eugenia Vidal, y el acompañamiento de todos los bloques del HCD de San Fernando, el sueño se volvió posible. Sin embargo, Marina del Norte S.A. desconoce el fin de la concesión y planea quedarse.



El Secretario de Gobierno, Luis Freitas, acompañó a una comitiva de inspectores técnicos del Ministerio de Economía de la Provincia, en un relevamiento del inventario activo de las instalaciones. “A partir de la reunión gestionada la semana pasada por el Intendente Luis Andreotti con el Ministro Hernán Lacunza, que ratificó la decisión de la Gobernadora Vidal mediante una resolución que deniega la solicitud de prórroga presentada por Marina del Norte S.A., por ser un interés privado y comercial, otorgando su administración al Municipio”, explicó.



“El inventario es un procedimiento habitual –agregó- que realiza el Ministerio de Economía antes de otorgar el predio en concesión, en este caso al Municipio; consiste en un relevamiento ocular. En un primer momento, la empresa no dejó ingresar a los dos funcionarios provinciales, pero luego realizó un llamado al Director Provincial de Recursos Fiscales, Federico Ottonello, y ambos pudieron entrar, pero no así el personal municipal que los acompañaba, lo que es un acto de hostilidad de la empresa hacia el Municipio, que es la autoridad legal con quienes hace más de 30 años firmaron el contrato de concesión”.



El arquitecto Rolni, del área de Tierras Fiscales del Ministerio de Economía bonaerense, señaló: “La idea de nuestra visita es hacer una recorrida por el predio, ver que instalaciones hay para comparar con el estado natural, que tipo de mejoras hicieron, que superficie están ocupando. En un principio nos negaron el ingreso, y después de hacer una recorrida por las afueras fuimos llamados, porque hicieron una gestión telefónica para corroborar nuestra identidad. Fue entonces que nos permitieron el acceso, pero a la gente del Municipio, no”.



El Municipio ya procedió con los pasos correspondientes de notificación, intimación y posterior clausura de la actividad comercial de la empresa que está en manos del empresario náutico Hugo Schwartz (procesado y embargado en el marco de causas por la explotación irregular de tierras ribereñas con el emprendimiento Colony Park). Frente a la negativa de la parte privada, que persistió en hacer funcionar la guardería de embarcaciones, San Fernando clausuró el predio.



En este sentido, el Secretario Freitas señaló: “Se acercaron dos personas que manifestaron venir a abonar las amarras de sus embarcaciones, levantaron la barrera y les permitieron el ingreso, por lo que seguramente el poder de policía municipal, ante la notificación, intimación y posterior clausura comercial, tomará una decisión más restrictiva para prohibir que esto siga sucediendo”.



“El responsable si llega a suceder algo aquí, es el Departamento Ejecutivo, ya que la concesión finalizó. No hay instrumento legal que respalde la actividad comercial y los bienes patrimoniales públicos que están aquí son responsabilidad del Municipio, por lo que no vamos a eludirla y seguiremos actuando conforme las normativas vigentes a nivel comunal, provincial y nacional”, concluyó.



