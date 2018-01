Tundis: “Marcos Peña se olvidó que hay más de 8 millones de jubilados que cobraron menos”

Así lo expresó la diputada nacional por el Frente Renovador Mirta Tundis, cuestionando de ese modo las declaraciones del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien indicó en conferencia de prensa que “un millón de jubilados cobraron más en enero por la reforma previsional”. Al respecto, la legisladora advirtió: “El Gobierno quiere ahorrar con los que menos tienen. Esto es un robo a los jubilados”.

Luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindara una conferencia de prensa en Casa Rosada, la diputada del Frente Renovador Mirta Tundis, expresó: “Marcos Peña se olvidó que hay más de 8 millones de jubilados que cobraron menos, que no les alcanza para vivir, porque tienen menos plata para pagar medicamentos, alimentos cada vez más caros y aumentos en gas, luz y transporte”, indicó la ex presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en Diputados.



Y continuó: “La Reforma Previsional perjudica al 70% de los jubilados: 3 millones que cobra el haber mínimo de 7.200 pesos y otros 5 millones perciben montos por debajo de los 15 mil pesos; pero la canasta básica familiar está en 16 mil pesos”.



En ese sentido, puntualizó: “El Gobierno modificó lo más sensible, el cálculo del haber jubilatorio, o sea la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada en 2008. Ahora, los aumentos se calculan en un 70% por inflación, pero la inflación afecta al 100% de los salarios”, indicó.



“Con el Sistema Previsional anterior, el ajuste de los haberes se calculaba en un 50% por la recaudación de la ANSES. Casualmente, la semana pasada el presidente Macri autorizó por decreto el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES en fideicomisos. Le roban a los jubilados para hacer negocios inmobiliarios”.



Por último, sostuvo: “Esto no es nuevo para la Argentina. En los años 90, cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía, se aplicó una medida similar, y hasta el día de hoy muchos jubilados siguen sufriendo las consecuencias. En esa época, el Estado nos vendía que la jubilación privada era mejor y 400 mil jubilados terminaron estafados”, finalizó la legisladora.