Familias de los tripulantes del submarino denunciaron que "ya nadie los busca" y pidieron la intervención del presidente Familiares de los tripulantes del "ARA San Juan" denunciaron hoy que "ya nadie los busca" y pidieron la intervención del presidente Mauricio Macri para que no abandonen la búsqueda que ya lleva 57 días. Con el motivo que el lunes próximo se cumplirán dos meses de la desaparición del navío, varios familiares se reunieron este viernes al mediodía frente a la Base Naval Mar del Plata con banderas argentinas y fotos de los tripulantes, y cortaron el tránsito durante algunos minutos.



"Estamos desamparados, solos; no hay nadie que venga a dar a cara", señaló un familiar ante la prensa local.



Antes del corte de tránsito, los presentes participaron de una ceremonia religiosa celebrada por el párroco de la Base Naval.



Marcela Moyano, esposa de uno de los submarinistas, pidió a los periodistas que estaban en el lugar no publicar el informe del analista de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos (ONI), que determinó que el "ARA San Juan" implosionó en cuarenta milisegundos a 400 metros de profundidad.



"No hay una información certera, son todas conjeturas", sostuvo y aseguró que pese a que pasaron varias semanas los submarinistas "van a volver".



Además, los familiares criticaron a la Armada por el operativo de búsqueda y por la falta de información.



Cristian Méndez, cuñado de otro de los tripulantes, también habló sobre el informe de la ONI que circuló nuevamente en los medios este jueves y dijo: "Es una hipótesis, pero hasta que no se encuentren restos, flujos en el agua, para nosotros están con vida".



En la misma línea, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, explicó a NA que "ese informe no es nuevo, ya había sido publicado en foros".



Y agregó: "La Armada en una conferencia de prensa se expidió al respecto sobre que era una opinión más de un analista y que se la tuvo en cuenta como una hipótesis más, aunque no altera el esfuerzo de búsqueda y que hasta tanto no se pueda encontrar el submarino, o partes del submarino como él infiere, no podrá cerciorarse".



Balbi también comentó que hay expertos que dudan de cómo el analista de la ONI pudo precisar en su informe "la profundidad de colapso con apenas la información de hidrófonos en el fondo marino".



Este viernes el "ARA San Juan" estaba siendo buscado por el buque oceanográfico "Yantar" de la Federación Rusa y la corbeta "ARA Spiro", y según se informó en el último parte de la fuerza, el "Yantar" investigó varios contactos, pero ninguno fue coincidente con el submarino.