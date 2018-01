Horóscopo correspondiente al sabado 13 de enero de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Sentirá ganas de realizar un viaje en el que pueda relajarse. Su expectativa con respecto a su pareja lo hará cambiar en ciertos puntos para que se cumplan. Día de motivaciones. Sugerencia: el punto es saber dar para saber recibir.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Aprende una lección que le costaba aprender en el plano económico. La importancia de alguien que no está cerca la sentirá al saber que no está. Sepa esperar para actuar. Sugerencia: a veces hasta que las cosas no se complican no sabemos apreciarlas.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Camina con pasos seguros en relación que promete tener buen arribo. La solidaridad de un amigo lo conmueve hasta las lágrimas. Sugerencia: lo importante es sentir y darnos cuenta de lo que valen las cosas buenas.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Apresura la vuelta de un viaje por cuestiones laborales. Simboliza en alguien una situación que viene a su mente y que pertenece a su pasado afectivo. No se asombre si vuelven a llamarlo. Sugerencia: en ciertos casos no siempre está dicha la última palabra.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Una nueva sensación de claridad cobijará su ansiedad afectiva con respecto a una situación que lo mantiene en ascuas. Sepa esperar y vea sin engañarse la actitud del otro. Sugerencia: las cosas se saben aunque el silencio gobierne.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Momento más que interesante en reunión de la que participa, llega alguien importante a su vida. Su simpatía lo favorece dándole frutos que no espera. Tranquilidad. Sugerencia: saber que a veces cuando no esperamos o no nos exigimos tanto logramos más de lo que queremos.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Recibe información acerca de un tema que lo mantenía preocupado en el plano laboral. Sepa disculpar a persona que reconoce ante usted un error cometido. Serenidad. Sugerencia: manejarnos con amplitud y simpleza.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Dedica un espacio de su tiempo para relajarse y vivir un poco su soledad para replantearse cosas importantes. No postergue una conversación que tiene pendiente. Sugerencia: es importante darse cuenta que a veces necesitamos estar solos.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Supera una situación de angustia que tenía por alguien cercano. Los inconvenientes en el plano sentimental tienden a desaparecer. Su interés por alguien de su entorno laboral es más que importante. Sugerencia: aceptar lo que sentimos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- No piense demasiado acerca de cómo enfrentar esa situación sentimental, sólo sea el que es. La aceptación de nuestros errores y la exposición de nuestra esencia es algo que debemos permitirnos hacer sin tapujos. Sugerencia: ser.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Recupera una relación que creía haber perdido, no sufra por errores pasados simplemente sepa verlos. Le prometen algo que podría darle una oportunidad de mejoría en el plano laboral. Sugerencia: el punto es no castigarnos sino querer crecer.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Logra seducir a alguien que le resultaba difícil. A veces la espontaneidad puede más que cualquier otra estrategia. Piden a alguien como usted para realizar una tarea importante. Sugerencia: la libertad, de la que ustedes acuarianos no pueden prescindir.