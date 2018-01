Walter Montillo salió del retiro y se sumó a Tigre

El mediocampista Walter Montillo se convirtió este viernes en refuerzo de Tigre, luego de haber anunciado su retiro hace seis meses, por las repetidas lesiones.

Montillo estuvo este viernes en la práctica del equipo dirigido por Christian "Lobo" Ledesma en Escobar y, a sus 33 años, sueña con ponerse bien físicamente y ayudar en la búsqueda de la permanencia al conjunto de Victoria.



"Muchas gracias Tigre por darme la posibilidad de poder formar parte de este grupo hermoso de trabajo. Llegamos a un acuerdo de firmar por 6 meses con un contrato de productividad (con opción a un año más). Eso me hace ser más profesional para ser productivo y ayudar al club que confía en mi trabajo. Feliz de empezar esta nueva etapa!!!! Vamos que vamos", escribió Montillo en sus redes sociales.



El exSan Lorenzo firmará en las próximas horas el contrato por el próximo semestre, pero ya se entrenó junto a sus nuevos compañeros y posó con la ropa de su nuevo club en la cuenta oficial del "Matador".



La "Ardilla" debutó en Primera en 2002 en el "Ciclón", y en 2006 partió rumbo al Morelia de México, aunque solo un año tardó en volver a Boedo.



Luego se marchó a la Universidad de Chile, donde empezó su derrotero por el exterior, que incluyó el Cruzeiro, Santos, Shandong Luneng de China y Botafogo, donde se despidió.



Hace seis meses, entre lágrimas, Montillo anunció su retiro debido a la serie de lesiones que no le permitían jugar como él lo deseaba.



"Me sentía muy bajoneado, muy nervioso. Me explotó la cabeza.



Nadie estaba dentro mío para entender qué me pasaba", recordó en una entrevista con el diario Clarín en diciembre pasado.



"El doctor Prada (Enrique, trabajó en el equipo que ganó la Copa Davis) y el profe Vilatmijana (Javier, PF de Maradona en su época de DT de la Selección) me lo dijeron después de una primera serie de estudios. También vi a Rolón (Alejandro, médico de la AFA). Quería saber por qué me desgarraba tan seguido este año siendo que nunca había tenido una lesión. La único había sido una fractura de clavícula por mala caída en China. La cuestión es que de ahí me fui decidido a intentar la vuelta, pero no lo anuncié porque quería ver cómo respondía a los trabajos que me habían dado. Los hice, vino una segunda tanda de exámenes y ahí sí conté que volvía a jugar", detalló.