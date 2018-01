San Fernando: Zumba, Ritmos Latinos y Aquagym en los polideportivos

Cientos de vecinos disfrutan todas las semanas de las actividades más divertidas que ofrece el recientemente inaugurado polideportivo (French 1500 / Tel. 4589-9673). Los horarios de las clases son para Zumba, los lunes y miércoles, de 18:30 a 19:30 hs; Ritmos Latinos, martes y jueves, de 19:30 a 20:30 hs; Aquagym, martes y jueves, de 19:15 a 20 hs; y Gimnasia Funcional, lunes y miércoles, de 19:30 a 20:30 hs.

Las instalaciones de los nueve polideportivos de San Fernando brindan la posibilidad a todos los vecinos de elegir entre varias opciones de deportes, actividades al aire libre y de pileta que se desarrollan durante todo el año, con profesores preparados que dictan clases. En el flamante Poli N° 8, ubicado en French 1500, ofrece todas las semanas Zumba, Ritmos Latinos y Aquagym (Para conocer actividades y horarios, ingresar a http://www.sanfernando.gov.ar).



Juan Pablo, profesor de Aquagym, señaló que “arrancó la temporada de verano con los chicos pasándola bien para que vengan y se distraigan; uno viene de trabajar todo el día y aprovecha para cuidar su salud y para distraerse un poco”. “Como se puede ver, es mucho lo social que trabajamos y tratamos de que todos la pasen bien e interactuar con otras personas”, completó.



“Tenés que ayudarlos a pasar el calor-agregó-, pero la pasamos tan bien que no se siente. Y al no tener movimiento de impacto, a ellos les viene bárbaro porque se hace mucha actividad física sin necesidad de correr o saltar que fuera del ambiente acuático los puede llegar a lastimar o generar problemas. Somos entre 35 y 40 personas, con muchas más anotadas, con 75 anotadas. Continúa la actividad en invierno. El ambiente es muy lindo y todos lo pueden aprovechar".



El profesor de la clase de Zumba, Daniel, comentó cómo se desarrollan las clases de una de las más demandadas actividades en el Poli N° 8: “Arranqué en julio, la verdad espectacular, las chicas son divinas, zumba se arma un grupo hermoso, somos dos profes. No faltamos a ninguna clase, y ahora que es verano decidimos dar la clase afuera para que estén un poco al aire libre, que a este horario viene re bien”.



Uno de los sanfernandinos que nunca se pierde las actividades es Rubén. "La verdad que estoy muy contento y conforme con la gestión del Intendente Andreotti. Aparte esto hace bien a la salud, porque gracias a esto me siento muy bien. Los profes son amorosos, muy buena gente y el trato es espectacular”, dijo.



María del Carmen, otra vecina, consideró que "está muy lindo todo, bien para mi salud, porque sufro mucho de los pulmones desde mi nacimiento. Me hizo muy bien este deporte”. Por su parte, el abuelo Omar, señaló que "es perfecto, porque ya estamos maduritos y esto nos hace bien, para no estar tan sedentarios”.



Y la sanfernandina Marcela aseveró que "es un cable a tierra, bueno para la salud, y estas contenta, te hace bien a todo. Y lo primero es que te haces amigas. Lo recomiendo a todos: grandes, chicos, no hay edad que limite sumarse”.



Alejandra, vecina de la zona desde siempre, compartió su experiencia: "Genial, lo disfrutamos a full desde el más chiquito al más grande de la familia, todos tenemos el poli a nuestra disposición para hacer cualquier tipo de deporte, ejercicio, danza, baile; estamos felices. A cualquiera de la familia que esté en la casa, que se anime y venga, porque te distraés, la pasás bien, conocés gente, los profesores son geniales todos, la verdad que la pasamos bárbaro".



Finalmente, la sanfernandina Marcia asiste al Poli N° 8 desde el día de su inauguración. "Ví el Poli desde que pusieron el primer ladrillo –afirmó-. Llego el día, y desde entonces lo disfruta toda mi familia, desde mi hijo de 6 años que arranca a la mañana con la Colonia: mi mamá y yo a pileta y zumba; mi marido y mis hijos a fútbol. Toda la familia viene al polideportivo. Es un lujo comparado con otros Municipios, todos me envidian sanamente. Es una maravilla”.