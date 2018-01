“El Municipio en tu Barrio” llegó al Mil Viviendas

El programa integral del Municipio alcanza todos los rincones del distrito; en esta oportunidad al barrio Mil Viviendas , donde se instaló el Quirófano Móvil de Zoonosis, se vacunaron personas, mientras que en Atención al Vecino los asesoraron en diversos temas. Cabe destacar que en el barrio se lanzó el programa “Sanfer Recicla”.

Con el objetivo de acercar a los vecinos de cada rincón de San Fernando los diversos servicios ofrecidos, la Comuna diseñó el programa integral denominado “El Municipio en tu Barrio”. En esta ocasión, llegó a Sarratea y Carlos Casares, en el barrio Mil Viviendas, donde se instalaron el móvil de vacunación para adultos y niños, el quirófano móvil de Zoonosis, mientras que Atención al Vecino asesoró sobre diversos temas.



Gabriel Tato, Director de Políticas Ambientales, expresó: “Se hizo presente en este gran operativo la Dirección de Atención al Vecino, la Dirección de Zoonosis para vacunación y castraciones, y la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales como puntales para el lanzamiento del programa ‘Sanfer Recicla' que se expandirá en los próximos días a este barrio, de gran concentración de habitantes, donde empieza a existir la demanda de reciclar y trabajar activamente en el cuidado del medio ambiente”.



Y destacó: “Este operativo es muy importante, porque el vecino tiene la posibilidad de mantener de manera gratuita el control de las mascotas a través de la vacunación; y las castraciones son tan importantes, que han superado el estándar de la provincia de Buenos Aires sobre la tenencia responsable de mascotas: Es un gran servicio que presta el Municipio con el Quirófano Móvil donde sacan turnos, se acerca a cada uno de los barrios y de manera gratuita logran mantener los niveles normales de población de animales”.



“Este servicio está presente desde hace muchos años; es importante que el vecino lo conozca y además que participe activamente. En cuanto al programa ‘Sanfer Recicla' es realmente importante, porque trata la gestión de residuos sólidos urbanos, y la mayoría de los recursos que se utilizan en él los aporta el vecino a través del pago de las tasas; por eso es importante que conozca cómo funciona el servicio, y además lo utilice de manera correcta y racional, disponiendo bien los residuos sólidos domiciliarios, y que también participe activamente del cuidado del medio ambiente a través de todos los programas de reciclaje que pone el Municipio de manera gratuita para todos los vecinos de San Fernando”, finalizó Tato.



En tanto, el Dr. Hernán Zubizarreta, Director de Zoonosis, dijo: “Como todo el año, acompañamos ‘El Municipio en tu Barrio' con una muy buena convocatoria hoy aquí donde viven muchos vecinos. Cumplimos todas las expectativas e inclusive se han superado. Vamos a volver dentro de 10 días para atender a quienes se han quedado sin el servicio que es tan apreciado por los vecinos: la vacunación y la castración gratuitas”.



Zubizarreta destacó que el 2017 cerró con una cifra récord de 6.560 animales castrados, tenemos castrada en 3 años la mitad de los animales del partido. La gente valora los beneficios de la castración en el canino macho, porque les trae beneficios en el manejo del animal, disminuye su agresividad y la dominancia, y evita que se escape por alguna hembra en celo cercana. Y sobre la vacunación antirrábica, se superaron las expectativas de la provincia de Buenos Aires para mantener el status de ‘Rabia Cero', impidiendo que la rabia silvestre migre a los animales domésticos. “Por eso, no hay que bajar la guardia y vacunar todos los años”, finalizó.



En cuanto a los vecinos, Susana, que concurrió con sus mascotas Lola y Loqui, dijo: “Me parece fantástico, porque vivimos en barrios pobres, donde hay muchas mascotas que tienen dueño pero no se hacen cargo, más los animalitos abandonados, que es tremendo. Al llegar este servicio a los barrios, la gente tiene acceso a castrar a los animales. La gente se tiene que concientizar que si tiene una mascota, que se haga cargo. Uno ve que la plata llega a algún lugar para nuestro beneficio y el de los animales”.



María, con su perro Rocco, agregó: “Está muy bien todo, y también me parece muy bien que castren a los animales”.



Luciano, que fue con su mascota Floki, expresó: “La verdad que es buenísimo lo que está haciendo el Municipio; estamos muy contentos con esta gestión. Quizá antes no estaba esta posibilidad, y ahora el Municipio se acerca más a la gente”.



El operativo -que todos los días está presente en un barrio distinto- tuvo una muy buena respuesta por parte de los vecinos que se acercaron a aprovechar los servicios municipales en forma totalmente gratuita y con profesionales de calidad, destacándose el lanzamiento en el mismo del exitoso programa “Sanfer Recicla”.