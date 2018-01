San Isidro: cómo identificar y prevenir la diarrea infantil

La diarrea en niños suele aparecer con más frecuencia durante el verano, por eso, especialistas del Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro explican cuáles son los síntomas, medidas de prevención y riesgos en lactantes.

El pediatra José Luís Araguas comentó que una de las maneras de identificar la diarrea es si aumenta el número de deposiciones por día (tres o cuatro veces) y si la materia fecal de sólida pasa a ser líquida (a veces con sangre).



El especialista agregó que también pueden aparecer vómitos y fiebre. En esos casos se debe consultar al centro médico más cercano para evitar problemas mayores.



En cuanto al riesgo en lactantes en caso de diarrea, el pediatra explicó que los bebés pierden gran cantidad de líquido y sales indispensables para su cuerpo, por lo que “corren peligro de deshidratarse, que es la principal complicación”, advirtió Araguas.



La diarrea infantil se puede prevenir con medidas muy sencillas que tienen que ver con la alimentación y el agua (Ver medidas de prevención). El médico resaltó que el agua es el mejor alimento para los niños, porque ayuda a que no se deshidraten y previene numerosas enfermedades.



“Hay que evitar instrumentos como la mamadera o la tetina, que se pueden contaminar. En caso de utilizarla se debe tener el máximo cuidado en su manejo en cuanto al hervido y lavado prolijo de los restos. Y asegurarse de que el agua sea potable para la ingestión y para la preparación de mamaderas”, cerró el especialista.



SÍNTOMAS

Materia fecal líquida o con sangre.

Vómitos.

Estado de molestia y llanto en el niño.

Decaimiento.

Rechazo a alimentos y líquidos.

Fiebre y transpiración.

El niño no orina durante mucho tiempo.

El niño duerme más de lo acostumbrado.

Sequedad en la boca.

Llanto sin lágrimas.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

Agua hervida y enfriada.

Lavar bien el chupete, utensilios, juguetes y todo lo que el niño pueda tocar.

Combatir las moscas, cucarachas, ratas.

Antes de preparar la comida, lavarse bien las manos con agua y jabón.

Darle la teta, incluso aunque tenga diarrea.

Si toma mamadera, lavarla muy bien para que no queden restos de leche.

Poner la basura lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No dar ningún té.