Vicente López brinda recomendaciones para prevenir el Dengue, Zika y Chikungunya

El Dengue, Zika y Chikungunya son enfermedades virales trasmitidas por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Para combatir estas enfermedades no existen vacunas, por eso la principal medida de prevención es evitar la formación de criaderos del mosquito, eliminando recipientes que acumulen agua, y manteniendo limpios o boca abajo aquellos que no puedan desecharse. También es importante prevenir las picaduras utilizando repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa, renovándolo según las indicaciones del fabricante; elegir ropa clara de mangas largas y pantalones largos en caso de practicar actividades al aire libre; utilizar espirales o tabletas repelentes en las habitaciones o ambientes cerrados y colocar tules en cunas y cochecitos.



En caso de tener fiebre (sin tos ni resfrío); cefalea o dolor detrás de los ojos; dolor muscular o de las articulaciones; nauseas, vómitos o dolor abdominal; cansancio o malestar general; enrojecimiento de los ojos o conjuntivitis; o sarpullido, acudir rápidamente al médico para la consulta y no automedicarse.



La infección por el virus Zika durante el embarazo se asocia a alteraciones neurológicas en el recién nacido. El virus del Zika se transmite también a través de las relaciones sexuales, por lo que se recomienda usar siempre preservativo, especialmente si estás embarazada.



Quienes se dirijan a países o regiones con circulación de estas enfermedades, deben extremar las medidas preventivas para evitar las picaduras de mosquitos y consultar al médico si presentan síntomas similares a una gripe aguda durante su viaje o a su regreso. Las zonas afectadas por estos virus abarcan desde el sur de los Estados Unidos de América hasta el centro de la Argentina. Se recomienda que las embarazadas consulten a su obstetra antes de viajar a zonas afectadas por el virus Zika, y consideren reprogramar su viaje. Las zonas con mayor circulación del virus Zika son el Caribe, Colombia, Venezuela y el norte de Brasil.



En Vicente López se pueden acercar a consultar en cualquiera de las Guardias 24 hs. o a los Centros de Salud.