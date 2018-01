11/01/2018 - 19:16 | Zonales / San Fernando Andreotti inauguró el Polideportivo N° 9 de San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes Con un alegre y colorido evento, el Intendente Luis Andreotti, junto a funcionarios municipales y vecinos, inauguró el nuevo Polideportivo -bautizado “Agente Municipal Miguel Ángel Gómez”, en homenaje a quien el año pasado perdió la vida en cumplimiento del deber- sito en Serrano y ex Ruta 202, barrio Presidente Perón. ver video “Tratamos de construir ‘Polis' lo más cerca posible de los vecinos; hoy los distintos barrios de San Fernando tienen un polideportivo con distintas disciplinas, profesores y servicios que pueden disfrutar, siempre limpios y dignos para que chicos y abuelos se sientan bien y cómodos”, expresó el Jefe Comunal.



En San Fernando, los Polideportivos son fundamentales para trabajar en la inclusión y la contención de niños, adultos y abuelos, fomentando la recreación, el deporte, la sana competencia y la salud, mejorando de este modo la calidad de vida de los vecinos. En un paso más de esta política impulsada desde el inicio de su gestión, el Intendente Luis Andreotti inauguró el Polideportivo N° 9 del barrio Presidente Perón, bautizado “Agente Municipal Miguel Angel Gómez”, en homenaje a quien el año pasado perdió la vida en cumplimiento del deber. Su familia estuvo especialmente invitada al acto.



El nuevo Polideportivo -sito en Serrano y la ex Ruta 202- posee una cancha sintética para hockey y fútbol; un playón multideporte para vóley, básquet, hándbol y patín; salón de usos múltiples: vestuarios; sala de profesores y sector administrativo; iluminación exterior y cámaras de seguridad.



Luego del corte de cinta, que realizó acompañado de niños, y del descubrimiento de la placa conmemorativa, Andreotti expresó: “El Estado, y fundamentalmente los municipios, tienen mucho que hacer para la inclusión, la igualdad de oportunidades y la integración; por eso es posible crear la infraestructura necesaria y fomentarlo. Brindamos servicio a todo San Fernando, porque es nuestra obligación, pero debemos estar siempre con los más vulnerables, con los chicos, discapacitados y abuelos que han trabajado toda su vida. Desde que llegamos, nos planteamos trabajar fuerte en el tejido social, invirtiendo tanto en deporte como en educación, cultura, medio ambiente, recreación, clubes de jubilados, sociedades de fomento y clubes de barrio. Es una tarea de la que nos sentimos muy orgullosos, porque siempre tenemos un desafío para adelante y nunca está todo hecho; hay que hacer, pero también mantener un servicio digno, acorde con las necesidades del vecino”.



Y agregó: “En la geografía de San Fernando, tratamos de ubicar al Municipio en cada uno de los barrios; en algunos con polideportivos, en otros con Unidades de Desarrollo, en otros con Centros de Salud, para que el vecino tenga un lugar donde recurrir. Esto tiene mucho que ver con la contención, vivir en una sociedad en paz, donde los vecinos se conozcan, se saluden y disfruten los espacios públicos”.



Mabel, una vecina, dijo: “Estaba hablando con mi amiga de lo que era antes el barrio, y ahora es un lujo. Es una alegría bárbara, es para aprovecharlo y cuidarlo. Van a venir todos mis nietos acá”.



Otra vecina, Lorena, agregó: “Muy orgullosa porque hagan algo como esto, que nos sirve mucho y más que nada a los chicos. También está muy bueno para las mujeres que venimos a hacer gimnasia; se aprovecha mucho. Ahora, a disfrutarlo todo lo que se pueda”.



Miriam, del barrio Santa Catalina, expresó: “Me encanta que inauguren otro polideportivo para que los vecinos puedan venir y pasarla en familia, y que los chicos desde chiquitos compartan con otros, y conocernos más entre los vecinos y estar más unidos, lo que la verdad hace mucha falta. Agradezco al Intendente Andreotti por este nuevo Polideportivo”.



Elena, vecina del barrio desde los años '90, recordó: “Esto era un monte, no teníamos nada; trajeron los cables del otro lado para que tengamos luz, y venía un camioncito a traernos el agua. Pero hoy, gracias a Andreotti tenemos de todo y no nos falta nada: asfalto, luz, agua. Estamos recontentos y damos gracias a Dios por esta gestión que se acordó de nosotros que queremos progresar”.



Y Graciela, de barrio San Martín, culminó diciendo: “Me parece muy lindo, más para que los chicos tengan actividades y aprendan cosas nuevas todos los días. Mi hijo de 12 e hija de 5 vienen a la colonia, y lo disfrutan a full”.



“Este no es un problema de número, sino de a cuántos llegamos con el servicio. Estamos contentos, porque en las colonias de este año, en enero y febrero, participan 15 mil chicos y casi 1.000 abuelos; el 10 % de nuestra población. Tratamos de construir ‘Polis' lo más cerca posible de los vecinos; hoy los distintos barrios de San Fernando tienen un polideportivo con distintas disciplinas, profesores y servicios que pueden disfrutar, siempre limpios y dignos para que chicos y abuelos se sientan bien y cómodos”, finalizó diciendo el Jefe Comunal.



El acto contó, además, con la presencia del Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, junto a concejales, funcionarios municipales, representantes de entidades intermedias y vecinos.



