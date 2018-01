María Eugenia Vidal anunció medidas para transparentar el juego y enfrentar la ludopatía

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy una serie de importantes medidas en contra de las apuestas ilegales y la ludopatía, el cierre de tres casinos y un bingo, al tiempo que informó que se hará una licitación "transparente" que, por primera vez, pondrá control a las máquinas tragamonedas habilitadas en territorio bonaerense.

"El juego es un problema en la Provincia desde hace años, que creció de manera persistente durante mucho tiempo. Muchos dirigentes políticos lo sabían, pero pese a eso no pudieron o no quisieron frenar su crecimiento”, dijo la gobernadora.



Vidal agregó que “desde diciembre de 2015 empezó una nueva etapa en este tema, como en tantos otros: frenamos el crecimiento del juego, gradualmente vamos a ir restringiendo la oferta de juego legal y seguiremos combatiendo el ilegal", sostuvo Vidal durante un anuncio realizado esta mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno bonaerense.



Acompañada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; y por el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Matías Lanusse; la gobernadora explicó que "hacemos una licitación pública" de las máquinas tragamonedas "porque queremos que todo sea legal y transparente. Con todo esto empezamos un camino para ir restringiendo la oferta de juego legal en la Provincia" que, destacó, “desde diciembre de 2015 no abrió una sola agencia de recaudación más ni instaló una sola máquina tragamonedas más. El juego dejó de crecer".



"Todas estas medidas para combatir el juego ilegal y restringir el juego legal tienen que ver con que creemos que el juego no es algo bueno para los bonaerenses”, dijo Vidal y sostuvo que “Muchos de los que están escuchando seguramente tienen un familiar o un amigo que sufre ludopatía. Este gobierno tiene que estar del lado de los que sufren esta adicción y no del lado de los que promueven la adicción”.



"Este es un camino que recién empieza, vamos a seguir estando ahí, dando las peleas que hacen falta", añadió.



La licitación para la administración y control de las tragamonedas, que durante veinte años se efectuó de manera directa, sin un proceso transparente, abarcará a las 3.860 máquinas habilitadas en toda la Provincia.



El gobierno decidió también la clausura de los casinos de Mar de Ajó, Valeria del Mar y Necochea, y el bingo de Temperley, para reducir el acceso al juego.



Junto a esta medida, se reforzará la asistencia a las personas que padecen ludopatía a través de diez Centros de Atención distribuidos en el Gran Buenos Aires, que atienden a adictos al juego y también a sus familiares.



En ese sentido, se ha habilitado una línea telefónica gratuita (0800-444-4000) para la atención de llamadas de adictos a las apuestas o sus familiares, y se fortalecerá la campaña de comunicación para concientizar a los vecinos sobre los perjuicios que conlleva el juego sin control.



Desde diciembre de 2015, el Gobierno provincial, junto al Ministerio de Seguridad nacional y la Justicia, realizó 161 allanamientos en 19 municipios, lo que permitió detener a 170 personas dedicadas al juego ilegal y secuestrar 34,5 millones de pesos.