El Municipio lleva la Colonia a los barrios

A través de esta iniciativa, se acercan actividades recreativas y deportivas a distintos espacios públicos para convocar a los chicos que no pueden asistir a la Colonia diaria. Al igual que el año pasado, durante todo enero el Municipio de San Martín recorrerá distintos barrios para acercar actividades deportivas y recreativas a los chicos que, por diversas circunstancias, no pueden asistir a la Colonia de Verano.



Esta colonia itinerante se desarrolla de lunes a viernes, dos días en cada barrio, y cuenta con el trabajo de profesores de educación física y auxiliares que realizan distintas actividades como fútbol, handball, vóley, rugby, tenis y juegos grupales. Además, los participantes reciben desayuno y almuerzo.



La “Colonia en los Barrios” ya tuvo lugar en 8 de Mayo, Costa Esperanza, Loyola y Barrio Sarmiento, y contó con la participación de cientos de chicos.



Hasta fin de mes, la propuesta continuará en Costa del Lago, Corea, Villa Hidalgo, La Rana, Tropezón, La Carcova e Independencia. No se requiere inscripción previa, y los interesados pueden consultar días y horarios acá.



La iniciativa es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, e implementada por la Dirección de Colonias y Actividades Recreativas y la Dirección de Promoción de la Participación Popular. Su puesta en marcha se enmarca en una política que apunta a la inclusión, promoviendo la igualdad de oportunidades en el desarrollo de los niños.



Además, durante el mes, el Municipio continúa desarrollando la Colonia de Verano que reúne a chicos de 6 a 12 años y a personas con discapacidad, en seis sedes de la ciudad.



También, hasta el 26 de enero estará abierta la inscripción a la Colonia para Personas Mayores, que se llevará a cabo durante febrero en el Parque San Martín. Para anotarse, los interesados deberán concurrir personalmente con el DNI original y fotocopia a cualquiera de los Centros de Atención al Vecino (CAV), de lunes a viernes de 8 a 15.