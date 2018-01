Horóscopo correspondiente al miércoles 10 de enero de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Convierte una situación conflictiva en algo que deja de serlo. Actitud positiva y entendimiento arriban al final de la cuestión. Un esperado encuentro lo alegra.

Sugerencia: valorar la paz.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Obtiene una respuesta esperada en el marco de un buen proyecto. Los temas que lo preocupan a nivel familiar debería hablarlos con los involucrados, no postergue por temor.

Sugerencia: enfrentar las cosas aunque nos cueste.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Activa jornada en la que deberá trabajar sobre temas que viene postergando. Trate de arribar a conclusiones antes de que sea tarde en el plano sentimental.

Sugerencia: nunca es tarde pero a veces, sí.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Un encuentro inesperado con alguien que conoce le hará sentir que puede recuperar una amistad pasada. A veces una mala interpretación nos hace perder un vínculo.

Sugerencia: aprender a valorar la amistad desde un lado más contundente.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Su sacrificio afectivo con respecto a esa relación es alto. Piense y reconozca que merece algo más completo para usted. Un amigo le pide un favor al que no podrá negarse.

Sugerencia: hay cosas que tenemos la obligación moral de hacer.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Todo lo que tenga que ver con inicios presenta buen aspecto. Una iniciativa importante en el plano laboral al proponer un proyecto que será aceptado. Iluminación cerebral y creatividad.

Sugerencia: usar los dones.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Impactante encuentro por el que en lo personal no tenía muchas expectativas. Por la clase de persona que usted es no se sentirá cómodo en un lugar de trabajo al que podría ingresar.

Sugerencia: el respeto a los valores de cada uno.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Una entrevista interesante en la que usted será muy bien recibido. No se inquiete si la noticia que espera de alguien de su entorno laboral no llega, el inconveniente no tiene que ver con usted.

Sugerencia: sentirse seguro de uno mismo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Un tema algo áspero tocará con alguien de su familia. Hay veces que las cosas se llaman por un solo nombre aunque pese. No se maneje desde la angustia, el problema se resuelve.

Sugerencia: el valor de la verdad.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Logra realizar una salida que hace tiempo deseaba. Todo en su plano afectivo apunta hacia la alegría. Aproveche el buen humor para reflexionar sobre ciertos puntos de rutina emocional que no los maneja bien.

Sugerencia: el reconocimiento.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Madura una situación dentro suyo que le aportará un alivio emocional grande. A veces la manera de ver las cosas que nos pasan retrasa nuestra comprensión y asimilación.

Sugerencia: todo es cuestión de querer seguir adelante.



ACUARIO (21 DE ENERO-19 DE FEBRERO)

Lo importante de la jornada es el encuentro amoroso. Sentirá la necesidad de postergar ciertas cosas que iba a hacer en el día por su problema afectivo. Solución de un conflicto.

Sugerencia: no postergarse.