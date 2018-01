Amarales, pasión por la música

El grupo oriundo del sur de la Provincia de Buenos Aires se encuentra presentando “Ya Verás”, adelanto del nuevo disco en el que ya se encuentran trabajando para que vea la luz en 2018.

¿Cómo surgió el grupo Amarales?

Fue justamente que todos nos reunimos, para hacer un trabajo en común, que fue solicitado por Alejandra Loly, voz del grupo, si bien entre todos nos conocíamos, pero no tanto en profundidad como para armar una banda, esto ocurrió en 4 de abril de 2011.



¿Cuál fue el motivo que los unió?

El motivo en común que por suerte nos unió, fue que Alejandra debía presentar una canción en la academia de canto donde concurría, es así que Luis, (guitarrista) sugirió que cante una canción de AMARAL, en este caso "DÍAS DE VERANO", pero lamentablemente las pistas de esa canción en ese momento eran de muy baja calidad, pues entonces, Luis se puso inmediatamente en contacto con Miguel (bajo) y Roberto Yaggy (batería), y eso fue el comienzo, de AMARALES (R. Alejandra).-



¿Qué importancia tiene el dúo español Amarales en su vida como músicos? Mucha, porque cada vez que vienen a la Argentina disfrutamos de sus recitales, como un fans mas, y en nuestras vidas particulares también porque al escuchar un disco de ellos cada uno cuenta con una variedad importante de estilos y eso yo creo que a un grupo lo hace grande. A mis compañeros también les debe pasar lo mismo. Más allá de que nosotros tenemos la suerte de tributarlos aquí en nuestro país, lo cual disfrutamos mucho-(R- Miguel).-



Desde lo musical. ¿Cuál fue la principal influencia tuvo Amarales en el grupo?

Cuando escuchamos por primera vez y empezamos a conocer sus canciones, y como dije anteriormente, nos encanto la variedad de estilos que hace la banda, eso fue algo que nos golpeo muy fuerte, y para ser sinceros, nosotros no sabíamos que existía esta banda, solamente nos juntamos por la canción DÍAS DE VERANO, y de ahí, comenzamos a transitar su línea musical que es espectacular, desde la puesta en escena, y todo lo que viene es un banquete musical, por eso que nos gusta tanto.(R. Miguel).-



Aparte de Amarales, ¿Cuáles son los principales referentes musicales?

En realidad la música para nosotros es todo, no solo escuchamos rock, si no también tangos y nuestro hermoso folclore pero cada uno de nosotros tenemos nuestro referente musical, ídolo, y en este caso soy fanático de Norberto Pappo Napolitano, Alejandra Loly Eva Amaral y Marcela Morelo, Paul (ex Beatle), y Roberto Yaggy de The Police (Stewart Copeland), y nos sigue gustando a todos, Soda Stereo, Virus, Los Abuelos de la Nada, Vox Dei, etc. (R- Luis).-



Están promocionando la canción “Ya Veras”. ¿Qué buscan reflejar en la letra y en lo musical?

Su letra no deja de ser una historia más de la vida cotidiana, que hablando en buenos términos se puede finalizar una relación, sin llegar a agresiones ni mucho menos con los tiempos muy difíciles que estamos viviendo, después de engaños y desengaños, la mujer puede decirle al hombre libremente lo que dice la letra, "Y SI REGRESARAS, LAS PUERTAS YA CERRADA ESTAN, NO CREAS QUE ESTE ES TU LUGAR.....", y como buenos hombres que somos, tenemos que entender la relación se termino. (R-Luis).-



Nos pueden contar dónde hicieron el rodaje del video clip.

Este vídeo que es nuestro primer tesoro fue grabado en la antigua Estación (museo) de San Vicente, Lanus y Remedios de Escalada, ya que no tiene nada que ver con la letra de la canción, fue idea de nuestro Director de Arte Roberto Mendez y su equipo de camarógrafos que trabajaron a full para la puesta en escena de cada toma del video, y de ahí mostrar un poco nuestra querida zona sur, el merito se lo debemos solo a ellos. (R- Luis).-



¿Qué representa para el grupo la figura de Guillermo Sanchez? quien fue bajista de Rata Blanca.

Mucho respeto, ya que AMARALES, tuvo la oportunidad de estar junto a este grande de nuestro rock nacional, hemos vividos momentos de trabajo en la mismo estudio de grabación, y en cada situación de trabajo nos dejaba una enseñanza musical muy profunda, por la particularidad que tenia Guillermo es de decir las cosas a la hora de trabajar, como así también fue un gusto trabajar con su guitarrista de la banda MALA MEDICINA, el señor Luis SIMONI, a quien le debemos nuestro respeto, por ser un profesional con todas las letras.-( R. Roberto Yaggy).-



Como banda tuvieron una gran repercusión en el exterior. ¿Qué nos pueden contar al respecto?

AMARALES tuvo la oportunidad de tocar en escenario junto a grandes bandas, siempre lo que hicimos desde un primer momento, tuvimos una muy buena aceptación por parte de público que vio nuestros recitales, pero realmente tuvimos la suerte que al momento tenemos un recital, se presentan amigos del fans Club Amaral Argentina que nos conocieron por las redes sociales, y creo que eso habla bien de nosotros porque disfrutamos hacer temas de AMARAL y se lo hacemos a la totalidad del publico con todo el respeto que ellos se merecen. (R Alejandra).-



¿Están preparando nuevas canciones?

Si siempre estamos preparando nuevas canciones, cada vez que nos encerramos en el estudio tratamos de arreglarlas y/o canalizar, estudiar el estilo que tiene. Siempre estamos encima de canciones nuevas.-(R-Roberto Yaggy).-



¿Cuáles son los próximos pasos y lo que viene en 2018?

Seguimos por suerte más adelante que nunca con AMARALES, tenemos las pilas para este verano debido a algunas fechas a confirmar, y que próximamente las comunicaremos por las redes sociales, lo que es ahora seguimos con los recitales previsto, y a mitad de este 2018, encerrarnos en el estudio y comenzar con la grabación.-(R- Alejandra)



VOZ- Alejandra Loly

GUITARRA- Luis

BAJO- Miguel

BATERIA - Roberto Yaggy

Canal de Youtube: Amarales Oficial