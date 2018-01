09/01/2018 - 20:06 | Zonales / San Fernando Miles de sanfernandinos disfrutan de las Colonias de Verano Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los nueve polideportivos abrieron sus puertas para recibir a miles de vecinos, entre chicos de 3 a 13 años, adultos mayores de 55 y personas con discapacidad que disfrutan de las mejores actividades recreativas de campo y pileta. “Estamos muy contentos porque San Fernando, otro verano más, está conteniendo e integrando a muchísima gente que quizá no tiene la posibilidad de irse de vacaciones, pero sí de venir a alguno de nuestros polis”, afirmó el Presidente del HCD, Santiago Aparicio. El Municipio de San Fernando vuelve a ofrecer las Colonias de Verano para todos sus vecinos, sostenidas en una gran infraestructura de ocho polideportivos distribuidos por el distrito, y uno en el barrio Presidente Perón a inaugurarse el miércoles 10 de enero, con el fin de sumarse a las actividades estivales para los chicos de 3 a 13 años, adultos mayores de 55 y personas discapacitadas.



El Presidente del HCD, Santiago Aparicio, y el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, recorrieron los Polideportivos. “Estamos muy contentos porque el Municipio de San Fernando, otro verano más, está conteniendo e integrando a muchísimos vecinos que quizá no tienen la posibilidad de irse de vacaciones, pero si la de venir a los nuevepoliscon piletas y más de 300 profesores a disposición de todos los vecinos”, sostuvo Aparicio.



“Para nosotros es una alegría –agregó-, que más de 15 mil sanfernandinos se hayan anotado ya en las colonias y empiecen a participar. Tenemos a los vecinos contenidos, participando permanentemente de estas actividades.Tendremos un Municipio con mejor calidad de vida y más tranquilo, y eso es lo que queremos de San Fernando. Muy contentos por el trabajo que hacen en la Secretaría, por el trabajo de los profesores, y que tantos vecinos participen y estén contenidos”.



Carlos Traverso, Secretario de Educación, Deporte y Contención Social del Municipio, expresó: “Año a año crece la posibilidad de invertir en infraestructura, lo que el Intendente Luis Andreotti contempla siempre, y hoy se ve reflejado en tener nueve polideportivos, cumpliendo el objetivo cuando asumió de tener un ‘Poli' cada 20 mil habitantes, que ya estamos superando, y no nos quedamos en eso, porque ya se está construyendo el Polideportivo N° 10”.



“Son más de 15 mil vecinos –completó- tanto de Tercera Edad como Discapacitados y la Colonia de Chicos de 3 a 13 años. Y con actividades como natación, fútbol, básquet, vóley, hándbol y patín artístico, que continuarán durante el verano”.



Miles de vecinos ya disfrutan todos los días con actividades de campo y de pileta. Los más chicos juegan y hacen muchos amigos. La pequeña Julieta aseguró que “se pasa muy bien con mis amigas, y jugamos al básquet, a la mancha, vamos a nadar, merendamos, todo tipo de deportes; la verdad que me encanta”.



El niño Jorge dijo que “es el primer día que jugamos al básquet, carreras y todo eso, y me hice un par de amigos para pasarlare bien”. Y la sanfernandina Delfina señaló: “La estamos pasando bien, estamos haciendo muchos deportes y muchas amigas. Está buenísimo”.



En otro sector del Poli 3, los chicos de las Colonias Especiales jugaban y se divertían. El joven Maximiliano contó: “Ahora hacemos un juego nuevo con la pelota, el ‘quemado'. La estamos pasando re bien. Hacemos nuevos amigos, y gracias a todos los profesores que ayudan a los pibes de la colonia. Estoy muy contento, soy feliz acá. Acá con mucho sol jugamos partidos de vóley, hockey, y todo muy bien”.



Y para las personas de tercera edad, se trata de un momento de relajación y de compartir en amistad. Amanda, que fue con un grupo de jubilados de Virreyes, dijo: "Estamos haciendo Aquagym, me emocionó ver a los chicos que están bailando, es hermoso todo. A mi edad, tener esto es impagable. Soy del Poli 7, estoy aprendiendo a nadar. Es hermoso, es el cuarto año que vengo a la colonia. Como nos cuidan, nos enseñan, la verdad que muy bien por el Municipio".



Por su parte, la jubilada Dora comentó que “si hay que bailar, bailo; si hay que jugar a algo, juego, y acá son gente muy humana; recién a los 73 años empecé a disfrutar de esta cosas porque trabajé toda la vida para criar a mis dos hijas”. También compartió su sensación Rosa: "Estoy muy contenta acá –expresó-, porque hay de todo; hay gente muy buena, que te ayuda. La estoy pasando bomba. Agradecida al Intendente que tenemos, que es una maravilla".



La jubilada Elsa comentó: "Estoy tan contenta de todas estas viejitas que me acompañan, la pasamos tan bien, me voy renovada. Y los profesores que tenemos en el grupo del 'Poli' 7, hay que sacarse el sombrero, son de lo mejor".