San Fernando clausuró Marina del Norte para que cese la actividad comercial y devuelva los terrenos ribereños

Personal de las Secretarías de Gobierno, Obras Públicas, Economía y Protección Ciudadana instaron al empresario náutico Hugo Schwartz –procesado por el mega emprendimiento Colony Park- a cumplir con el proceso legal de transferencia de administración del predio a manos del Municipio. La recuperación y ampliación de la Costanera Pública fue gracias al pedido del Intendente Luis Andreotti y la vigencia del decreto 1.980/77 que ratificó la gobernadora María Eugenia Vidal.

Tras la firme decisión del Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, apoyada sobre la ratificación de la vigencia del decreto 1.980/77 que firmó la Gobernadora María Eugenia Vidal, y el acompañamiento de todos los bloques de concejales del HCD de San Fernando, el 1 de enero venció el contrato de concesión Marina del Norte S.A. sobre los terrenos ribereños linderos a la Costanera Municipal. La Marina será en adelante administrada a través del consorcio Parque Náutico.



El Secretario de Obras Públicas, Santiago Ríos, encabezó el operativo de clausura preventiva del predio dictaminada por la jueza de faltas de San Fernando. “Ayer notificamos el pedido del cese de la actividad comercial pero no nos dejaron entrar ni hacer el inventario de los bienes de las instalaciones. Este es un paso más. El Municipio tiene un proyecto muy ambicioso para hacer una Costanera Pública más grande”, manifestó Ríos.



“Lamentablemente no encontramos cooperación de las autoridades salientes –agregó-. Esperamos cumplir los pasos legales para que el consorcio Parque Náutico tome la administración cuanto antes del predio para ampliar la Costanera Pública y mejorar el servicio para los amarristas. No queremos que una persona haga negocios con nuestro río como lo hace el titular de la concesión saliente, Hugo Schwartz, que ya tuvo problemas con Colony Park, donde ocasionó problemas ambientales muy grandes”.



Ríos planteó “que se llegue a una solución pronto porque no queremos que utilice a los amarristas que tienen de buena fe y quieren disfrutar del verano”. “Este señor les quiere cobrar por algo que ya no tiene y es obligación del Municipio cuidar el patrimonio de los vecinos”, aseveró el funcionario de la Comuna.



El operativo de clausura concluyó con la inhabilitación de las entradas y accesos al predio principal y anexos de Marina del Norte, donde se colocaran cintas y fajas de seguridad. Solamente quedaron habilitadas la salida de autos frontal y el portón de uno de los galpones linderos al terreno central del establecimiento. Participó en el procedimiento personal de las Secretarías de Gobierno, Economía y Protección Ciudadana del Municipio de San Fernando.



En relación al beneficio que conllevará la administración del predio por parte del Municipio, agregó que “San Fernando es la Capital Nacional de la Náutica, el río y sus accesos nos identifican; por eso recuperando esta marina vamos a ganar acceso al río y a hacer inversiones para que la costanera crezca como lo venimos haciendo; recientemente terminamos la obra del tablestacado acá, unos 300 metros de costa, fue una obra muy importante”.



El 18 de mayo de 2017 se ratificó la transferencia de la administración a manos de San Fernando, cuando la Gobernadora María Eugenia Vidal firmó la vigencia del Decreto 1.980/77, que establece que los Municipios ribereños poseen el derecho de uso, goce y explotación de las tierras aluviales de la costanera.



“Estamos cumpliendo todo el proceso legal, agradecemos a la Gobernadora Vidal, en representación del Intendente, por habernos otorgado nuevamente la administración de las tierras que son para el disfrute todos los vecinos de San Fernando. Esperemos pronto poder contar con la posesión del predio y que las autoridades que lo tienen hoy depongan su actitud”.