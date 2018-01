En 2017 el público disfrutó del buen cine en el HCD de San Isidro

Las funciones de los viernes a las 20 ya forman parte de la agenda cultural sanisidrense. Por cuarto año consecutivo se realizó el ciclo de cine gratuito con películas de arte y revisión programadas por la Fundación Cinemateca. Además, se organizaron otros encuentros de cine.

El ciclo de cine gratuito que para toda la comunidad ofrece el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459) los viernes por la noche de marzo a diciembre continuó con éxito durante 2017.



Comenzó en 2014 y con el paso del tiempo fue ganando adeptos, entre ellos un público fiel que casi no pierde función y otros que concurren de acuerdo a la propuesta fílmica.



El año pasado cerca de 2500 personas fueron las que concurrieron a este ciclo de películas de arte y revisión propuestas por la Fundación Cinemateca Argentina, entidad que tiene como misión la difusión de la cultura cinematográfica.



Las películas se proyectan en el recinto donde se celebran las sesiones legislativas. Así, el público disfruta del espectáculo sentado en las mismas bancas que ocupan los legisladores locales.



Además, en todas las funciones un experto en cine comenta la película antes o después de su proyección para que la gente pueda enriquecerse culturalmente aún más con el film.



Durante 2017 se proyectaron grandes films como La Sociedad de los Poetas Muertos, Mala Pata, Funny Girl, Días de Radio, África Mía, el Nombre de la Rosa, la Fiesta de Babette, el Esgrimista y el Cartero, entre otras tantas. Todas películas para volver a ver o bien para ver por primera vez.



Además del ciclo de los viernes a las 20, en 2017 con la proyección de tres películas el Concejo Deliberante de San Isidro fue una de las sedes de la 8º Edición del Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos Cine Migrante que se desarrolló en Buenos Aires.



En el recinto de sesiones se proyectaron las películas Adiós al Africa dirigida por Pierre-Alain Meier; Red Hollywood, de Thom Andersen y Noël Burch; y Noma de Pablo Pinedo Boveda.



Además, en el marco del Mes de la Mujer se realizó en el legislativo sanisidrense el ciclo de cine “Mujeres documentalistas chilenas” junto con la Embajada de Chile en Buenos Aires y el Centro Cultural Matta.



Se proyectaron las películas “Genoveva”, de Paola Castillo; “Allende mi abuelo Allende”, de Marcia Tambutti y “Atrapados en Japón”, de Vivienne Barry.



Fue un particular sentido homenaje al séptimo arte que trasladó al público, no sin un cierto perfume de nostalgia, hacia los ambientes de cierto cine que el poeta más aprecia, el de los barrios.



En otro espectáculo, con una gran puesta en escena, El Ensamble de Guitarras del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla le dio sonido a la película muda de terror El Gabinete del Dr Caligari, estrenada en 1920 y considerada la obra por excelencia del cine expresionista alemán.



“En 2017 sumamos al ya clásico ciclo de los viernes otras propuestas vinculadas con el cine que también tuvieron gran aceptación por parte del público. Los vecinos ya están identificado al Concejo Deliberante como un lugar donde se proyectan buenas películas y esto nos pone muy contentos más allá de ofrecer una opción más en materia cultural en San Isidro”, expresó el presidente del legislativo sanisidrense, Carlos Castellano.



“En marzo comienzan todas las actividades culturales y por supuesto el cine con una excelente programación de películas de calidad”, expresó la responsable de actividades culturales del Concejo Deliberante, María Inés Heidenreich.